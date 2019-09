V parlamente sa znova rokovalo: Poslanci neschválili balíček zmien z dielne SaS

"Podľa súčasnej právnej úpravy, ak sa manželia rozvádzajú a majú maloleté dieťa, sú fakticky nútení podávať na súd dva návrhy," vysvetľoval Dostál s tým, že pri návrhu na rozvod manželstva a návrhu na úpravu práv a povinností k dieťaťu sa vykonáva takmer identické dokazovanie. Rodič je podľa neho vystavený tomu, že sa musí dvakrát zúčastňovať na pojednávaniach, na ktorých sa preberajú tie isté otázky. Dodal, že sa tak pre neho zvyšujú časové aj finančné náklady, ak ho zastupuje advokát. Návrhom chcel tiež odbremeniť súdy.

Poslanci SaS neuspeli ani s novelou zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií. Ten mal zrušiť legislatívu týkajúcu sa prípravy významných investícií a upraviť stavebný zákon. Prijatím novely by sa podľa predkladateľov obmedzilo zasahovanie do vlastníckych práv v prípadoch, ktoré sú sporné z hľadiska Ústavy SR, pretože nejde o zásahy do vlastníckych práv, realizovaných vo verejnom, ale v súkromnom záujme.

Plénum neschválilo ani ďalšie novely z dielne SaS. Opoziční poslanci navrhovali zmenu zákona o samosprávnych krajoch. Chceli, aby poslanci samosprávneho kraja boli povinní bezodkladne oznámiť úradu samosprávneho kraja skutočnosti, pre ktoré stratili mandát, keďže aktuálne túto povinnosť nemajú.

Poslanci odmietli aj ďalšiu novelu zákona o samosprávnych krajoch, ktorou chceli predkladatelia z SaS dosiahnuť, aby sa všeobecne záväzné nariadenia samosprávneho kraja doručovali obciam elektronicky. V súčasnosti sa doručujú poštou v listinnej forme.

Poslanci ukončili rokovanie diskusiou k návrhu o nových pamätných dňoch

Diskusiou k návrhu vyhlásiť nové pamätné dni na pripomínanie začiatku a konca okupácie Československa ukončili v piatok poobede poslanci ôsmy rokovací deň 49. schôdze Národnej rady SR. Poslanci za OĽaNO navrhujú vyhlásiť 21. jún za Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991 a 21. august za Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968. Zmeny by chceli presadiť novelou zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

V závere piatkového rokovania sedelo v pléne len minimum poslancov, viacero návrhov z aktuálne schváleného programu schôdze bolo presunutých na jej záver pre neúčasť predkladateľov. Zo zhruba 150 bodov programu už zákonodarcovia prerokovali väčšinu. Rokovanie aktuálnej schôdze bude pokračovať v utorok o 9.00 h prerokovaním návrhov týkajúcich sa preukazovania pôvodu majetku. Podpredseda NR SR Martin Glváč zároveň pripomenul, že v utorok plénum nebude hlasovať.