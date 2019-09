Zvierací ombudsman žiada zaviesť princíp zviera nie je vec aj do Trestného zákona

Martin Hojsík

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Princíp „zviera nie je vec“, ktorý je súčasťou Občianskeho zákonníka, by sa mal premietnuť aj do Trestného zákona. V hromadnej pripomienke k chystanej novele Trestného zákona to žiada iniciatíva Zvierací ombudsman ako aj europoslanec za Progresívne Slovensko Martin Hojsík. Pripomienku, ktorú podpísalo vyše 3 400 ľudí, podľa Zvieracieho ombudsmana vo štvrtok odovzdali na ministerstve spravodlivosti, ktoré novelu Trestného zákona pripravilo.