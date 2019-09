Vedci skúmali legendárne škótske jazero a niečo zistili! Lochnesská príšera je v skutočnosti asi...

Lochnesská príšera

Zdroj: FOTO TASR/AP

LONDÝN - Príšera, ktorá sa podľa rôznych svedectiev a legiend opakovane zjavuje v škótskom jazere Loch Ness, je v skutočnosti zrejme úhor. Uviedli to podľa BBC novozélandskí vedci, ktorí sa pokúsili vytvoriť zoznam všetkých jazerných živočíchov pomocou vzoriek DNA nájdených vo vode. Analýza ale nepreukázala, že by sa v jazere vyskytovali obrie zvieratá, prehistorické morské plazy zvané plesiosaury alebo veľké jesetery. Vedci tiež vylúčili možnosť, že by lochnesskou príšerou bol sumec alebo zatúlaný ospalec grónsky.