SaS odmieta zálohovanie fliaš a plechoviek: Poškodí podľa nej potravinárov aj systém triedenia

"Je možné, že ľudia prestanú triediť iné typy plastového odpadu a zber ostatných plastov sa výrazne predraží. Vôbec nemáme analýzy, ako sa budú spotrebitelia pri zálohovaní správať. Minister nepredložil žiadne relevantné dáta. Navyše, zálohovanú fľašu budú musieť občania vrátiť len neporušenú a nestlačenú," tvrdí poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Zemanová (SaS).

Jarmila Halgašová zo SaS zas upozorňuje, že spotrebitelia nemusia byť ochotní nakupovať nápoje v zálohovaných fľašiach. "Možno predpokladať významný pokles spotreby nápojov v zálohovaných obaloch. Ďalší negatívny dopad pocítia malé obchodné prevádzky, keďže zálohované fľaše sa budú povinne vykupovať len vo veľkých obchodoch, s rozlohou viac ako 300 metrov štvorcových," myslí si Halgašová.

Alternatívou zálohovania je podľa SaS väčšia motivácia k separovaniu odpadu. O tú by sa mali postarať samosprávy napríklad tým, že ľudia, ktorí viac separujú, zaplatia za odpad menej. Ministerstvo životného prostredia je naopak presvedčené, že alternatíva k zálohovaniu neexistuje. Tvrdí, že neexistuje krajina, ktorá nemá zálohovanie a dokáže zrecyklovať 90 percent PET fliaš.

Zálohovanie minulý týždeň podporila Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), proti je naopak Zväz obchodu (ZO) SR. Rovnako ako SaS tvrdí, že by sa mal radšej zlepšovať súčasný systém, nie zavádzať nový. Podľa prieskumu AKO tiež zálohovanie podporuje 86 percent Slovákov. Platenie zálohy by podľa prieskumu nevadilo 96 percentám opýtaných.

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov by malo na Slovensku fungovať od roku 2022. Zákon, ktorý o tom hovorí, poslanci pred prázdninami posunuli do druhého čítania. Suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desať centov pri plechovkách. Povinne budú musieť zálohované fľaše a plechovky vykupovať len prevádzky s rozlohou väčšou ako 300 metrov štvorcových. Ministerstvo však predpokladá, že mnohé menšie obchody časom systém preberú.