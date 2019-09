Poslancov v parlamente čaká voľba kandidátov na ústavných sudcov aj sociálne opatrenia

Poslanci budú na schôdzi vyberať kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR už v piatej voľbe. O post ústavného sudcu sa uchádza 16 kandidátov. Do plného počtu majú zvoliť ešte štyroch kandidátov. Plénum má definitívne rozhodnúť o tom, či sa od roku 2022 budú na Slovensku zálohovať jednorazové nápojové obaly, predpokladá to návrh zákona envirorezortu. Poslanci majú opätovne rokovať aj o novele zákona o sudcoch a prísediacich, ktorý vetovala prezidentka Zuzana Čaputová.

Na programe schôdze je i vládna novela zákona, ktorá chce určiť nový spôsob financovania cirkví, ten by mal postupne zohľadniť aj počet veriacich. Poslanci majú rokovať aj o novele zákona o cestnej premávke. Sprísniť by sa mal zákaz používania prístrojov za volantom, novela sa tiež zameriava na vodičov s nízkou praxou.

Vláda predložila parlamentu novelu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Tí by mohli byť odmeňovaní na základe výkonu funkcie, nie iba za vojenskú hodnosť, ako to bolo doteraz. Poslancov čaká aj vládny návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu.

Na programe je tiež novela tlačového zákona, ktorou by sa malo znovu zaviesť právo na odpoveď pre verejných činiteľov. Novela poslanca Dušana Jarjabka (Smer-SD) prešla do druhého čítania ešte vo februári, odvtedy sa z rokovania pléna opakovane presúvala. Definitívne by mali poslanci rozhodnúť o tom, či sa nezdaniteľná časť základu dane od budúceho roka zvýši tak, ako to navrhujú poslanci za Most-Híd. Rozhodnúť tiež majú o novele z dielne SNS, podľa ktorej má od budúceho roka klesnúť daň z príjmu právnických osôb z 21 na 15 percent. Ďalším opatrením SNS je zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Snemovňa bude rokovať aj o tom, či sa určí pojem národnostná škola, navrhuje to skupina poslancov za Most-Híd. Poslanci za Smer-SD Robert Fico a Erik Tomáš zase navrhujú zmeniť postup určovania minimálnej mzdy. Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov.

V pléne je predložený aj návrh poslancov zo SaS, ktorí chcú, aby trvalý pobyt na území SR mohol získať aj cudzinec z tretej krajiny, ktorý je partnerom občana SR s trvalým pobytom na Slovensku. Plénum sa bude zaoberať aj niekoľkými opozičnými návrhmi na zmeny v zákone o umelom prerušení tehotenstva. Lehoty na vykonanie interrupcie chce upraviť Sme rodina aj ĽSNS. Úpravy navrhuje aj OĽaNO, či nezaradený poslanec Richard Vašečka.