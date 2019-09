Rezort obrany má pripravené nákupy techniky: Vláda však zatiaľ o nich nerozhodla

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany SR pripravilo viacero nákupov vojenskej techniky. Až do súčasnosti však o nich vláda SR nerozhodla. Rezort tak stále čaká, až kabinet premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) odobrí nákup nových radarov či obrnených vozidiel.

Ministerstvo pritom napríklad projekt transportérov Vydra, ktorý je výsledkom spolupráce s fínskou zbrojovkou Patria, zaradilo na vládu ešte vlani na jeseň. Podobný scenár platí pre nákup 3D radarov za 155 miliónov eur z Izraela.

„Trváme na tom, že ak má byť modernizácia ozbrojených síl zmysluplná, musí byť realizovaná systémovo. A to aj robíme,“ uviedol ešte na piatkovom brífingu šéf rezortu obrany Peter Gajdoš (SNS). Minister však nepovedal priamo, či majú projekty rezortu aj potrebnú politickú podporu. „Opakujem ešte raz, ak budú materiály zaradené na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a vlády, som pripravený ich obhájiť," doplnil Gajdoš. Ministerstvo obrany pritom podľa pôvodných plánov počítalo so spustením sériovej výroby vozidla Vydra na našom území ešte v tomto roku s tým, že vojaci dostanú prvých 13 kusov. Nie je nateraz známe, či sa avizované termíny aj reálne naplnia, pretože jednotlivé komponenty transportérov ešte budú predmetom verejnej súťaže. Rezort už medzičasom odkúpil prototyp vozidla.

Konkrétny dátum, v ktorom by mohla vláda projekty schváliť, neozrejmil ani premiér Pellegriniho. Predseda vlády novinárom na ostatnom rokovaní kabinetu povedal, že projekty, ktoré nie sú problematické a nevyvolávajú pochybnosti, odobrené budú. „Vláda sa bude kolektívne rozhodovať. Ja som si zatiaľ tie materiály neštudoval. Budeme o tom diskutovať. Ak majú oprávnenie a bude všetko tak, ako má byť, pôjdeme do toho, ak nie, tak nie. To je úplne normálny postup, takže z toho nerobte žiadnu kauzu," vysvetlil Pellegrini.

Pod drobnohľadom úradov je aj ďalší projekt na obrnené transportéry 4x4, ktoré kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie. V medzinárodnej súťaži sa totiž objavili pochybnosti, že podmienky súťaže spĺňa iba jedno prihlásené vozidlo. Na armádnu modernizáciu majú ísť stovky miliónov eur. Rezort sa pri nákupoch odvoláva najmä na Dlhodobý plán do roku 2030. Kompetentní tiež prízvukujú, že obmena techniky je pre Ozbrojené sily SR kľúčová.