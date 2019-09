OĽaNO chce, aby sa operácie súvisiace s nádormi uskutočnili do 14 dní

Igor Matovič a Peter Pollák

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Operácie súvisiace s nádorovým ochorením by mohli byť vykonávané do 14 dní odo dňa jej nariadenia. Dosiahnuť to chcú opoziční poslanci z klubu OĽaNO. Do Národnej rady SR podali návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá by mala vytvoriť legislatívne podmienky na umožnenie týchto operácií.