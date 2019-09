Kalavská reaguje na tender pre záchranky: Ministerka je znepokojená, bude žiadať vysvetlenie

Uviedlo to Ministerstvo zdravotníctva SR po tom, ako podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí oznámil, že chce mimoriadny parlamentný výbor, ktorého by sa zúčastnila ministerka aj predseda úradu.

"Ministerka zdravotníctva bude žiadať od ÚDZS vysvetlenie, na základe akého kľúča vyberal členov výberovej komisie. Ministerka je znepokojená informáciami, ktoré sa medializujú ohľadom spomínaného tendra," informovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová s tým, že ak sa v nadväznosti na závery rozhovoru ministerky s predsedom úradu v súvislosti s realizáciou výberového konania preukážu niektoré zo zákonných podmienok pre odvolanie predsedu, ministerka zváži využitie svojej právomoci podať návrh na odvolanie predsedu úradu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

MZ SR zároveň zopakovalo, že vyhlasovanie výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS vrátane zriaďovania komisie na výberové konanie, je vo výlučnej pôsobnosti ÚDZS. Tiež informovalo, že mu doposiaľ oficiálne výsledky doručené neboli. "Po doručení rozhodnutí a následnom oboznámení sa s ich obsahom, ako aj s výsledkami výberového konania, rezort zváži prípadné ďalšie kroky. Na základe medializovaných informácií však konštatujeme, že ministerstvo zdravotníctva zvažuje podanie podnetu na generálnu prokuratúru na prešetrenie postupu v uvedenej veci," komentovalo ministerstvo.

Vydajte sa na dobrodružstvo s Vandrákmi Vagamundos

Pochybnosti okolo tendra

Dôvodom pochybností okolo tendra sú informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu v tendri. Podľa ÚDZS bol tender v súlade s príslušnou legislatívou. Súčasný majiteľ víťaznej firmy LSE - Life Star Emergency Miroslav Micski v minulosti podnikal s jedným z členov komisie, bývalým štátnym tajomníkom MZ SR Máriom Miklošim. V päťčlennej komisii mali sedieť aj dvaja jeho bývalí kolegovia z ministerstva - šéf informatiky Peter Salon a šéfka právneho oddelenia Marianna Kozmannová. Oboch malo ministerstvo upozorniť na konflikt záujmov.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Na to v pondelok na tlačovej konferencii poukázal aj opozičný poslanec Krajčí, ktorý preto žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru. Predseda zdravotníckeho parlamentného výboru Štefan Zelník v reakcii uviedol, že sa takémuto riešeniu vôbec nebráni a ak to bude potrebné, mimoriadny výbor zvolá. Podľa jeho slov je práve úlohou zdravotníckeho výboru aj to, aby sa o takýchto nejasnostiach a pochybnostiach diskutovalo a hľadalo sa riešenie.

Máme na to všetky predpoklady

ÚDZS vyhlásil výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v polovici júna, týkalo sa 328 bodov. Najviac ich získala slovenská spoločnosť LSE-Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc. "Stali sme sa najväčšou súkromnou záchrannou zdravotnou službou a našou ambíciou je byť nielen najväčší, ale aj najlepší. Máme na to všetky predpoklady finančné, materiálne aj personálne," povedal odborný zástupca víťaznej spoločnosti Viliam Dobiáš, ktorý je aj šéf Slovenského Červeného kríža.

Zdroj: Foto: TASR

Firma uspela po tom, čo z trhu odchádza spoločnosť Falck. Na Slovensku v súčasnosti prevádzkuje 107 staníc záchrannej zdravotnej služby. Sieť staníc pokrýva 39 percent územia krajiny, a to najmä v regiónoch východného, severného a južného Slovenska, ale tiež v Trnave, Bratislave a okolí. "V súčasnosti ponúkame zamestnanie všetkým pracovníkom poskytovateľov záchrannej služby, ktorí neuspeli vo výberových konaniach, alebo sa neprihlásili, napríklad Falck," doplnil Dobiáš. Poukázal na to, že medzi ich pracovníkmi sú nadštandardné osobnosti slovenského záchranárstva a slúžia trom univerzitám ako akreditovaná vzdelávacia základňa.

O tender na záchranky sa zaujíma aj ÚVO

O sporné výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby sa zaujíma aj Úrad pre verejné obstarávanie. Od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako od verejného obstarávateľa preto žiada ďalšie informácie týkajúceho sa výberového konania. Informovala o tom hovorkyňa ÚDZS Janka Zvončeková.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

"Môžem potvrdiť, že úrad sa zaujíma o informácie, ktoré boli v posledných dňoch medializované. Týkajú sa zabezpečovania presne a rozsiahle vymedzených záchranných služieb. ÚVO nie je zrejmý postup a ďalšie súvislosti, ktorý ÚDZS zvolil. Úrad musí všetky informácie preveriť a na základe nich rozhodne o ďalšom postupe," povedal predseda úradu Miroslav Hlivák.