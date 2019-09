Škandál na klinike: Operácia sa podarila, ale pacient utiekol, zmizol v uliciach mesta!

LODŽ - Operácia sa podarila, ale pacient utiekol z operačnej sály, ohlásila súkromná klinika v poľskom meste Lodž majiteľke malého bradáča, ktorý zmizol uliciach mesta. "Ja to tak nenechám," prisľúbila pani Agata, ktorá si podľa televízie TVN 24 spočiatku myslela, že správa o zmiznutí jej psíka je hlúpy vtip.

"Priala som si, aby Junior zažil čo najmenej stresu," vysvetľovala Agata Kapiewiczová, prečo svojho desaťročného bradáča zverila miestnej veterinárnej klinike. Tá ju pred operáciou uisťovala, že sa nemá čoho báť a že jej hneď po zákroku oznámi, ako operácia dopadla. "Telefón podľa sľubu zazvonil po pár hodinách. Oznámili mi, že Junior je v poriadku. Ale keď som sa spýtala, kedy si ho môžem vyzdvihnúť, povedali mi, že radšej ešte nie, že sa ešte musí zotaviť," opísala.

Až keď Agata po niekoľkých hodinách na kliniku znovu zavolala, priznali sa, že pes utiekol a ešte sa spýtali, či nevie, kde môže byť. "Nemám potuchy," vyhŕkla a až po chvíli jej došlo, že nejde o žart. Potom nasadla do auta a vydala sa psa hľadať. Ulicami jazdila až do rána, ale márne. Správu o zmiznutom bradáčovi zverejnila aj na Facebooku, v dôsledku čoho začala onedlho dostávať informácie o tom, kde všade bol Junior videný. Ale zdalo sa, že utečenec je vždy o krok napred. Až nakoniec strážca jedného parkoviska, ktorý o hľadanom psovi vedel, ho zadržal.

"Takéto príhody sa bohužiaľ stávajú všade na svete. Cez všetku skúsenosť je správanie našich štvornohých pacientov občas nepredvídateľné. Je to pre nás bolestná lekcia na celý život," uviedla klinika na svojom webe s tým, že pocity veterinárov samozrejme nemožno porovnať s úzkosťou a strachom majiteľky psa. Podľa právnikov by sa Kapiewiczová mohla domáhať odškodnenia, ale musela by na súde preukázať rozsah spôsobenej škody.