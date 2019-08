Fico ho označil za typického kaviarenského liberála: Drucker reaguje na slová šéfa Smeru

Predseda Smeru-SD Robert Fico sa začiatkom júla na adresu potenciálnej strany Tomáša Druckera vyjadril, že ide o projekt, ktorého sa absolútne neobáva a Smer-SD vôbec neohrozuje. „Predstavte si pána Druckera, ako chodí po východnom Slovensku, po dedinách, ktoré majú 200 až 300 ľudí a láka tam voličov nejakými sociálnymi otázkami. On jednoducho na to nemá," vyhlásil Fico s tým, že Drucker je ´typický kaviarenský liberálny politik´.

„Myslím si, že to, čo rozprával a rozpráva Robert Fico je mi známe a nijakým spôsobom ma to nevyrušuje. Ja som pri svojom konaní vždy dodržal všetko, čo je pre mňa podstatné, a to je doručiť výsledok a udržať si integritu a slobodu. Nemám dôvod sa k nemu vyjadrovať,“ priblížil svoje stanovisko Drucker.

Je však podľa neho fér povedať, že kým bol ministrom zdravotníctva, tak to bolo aj vďaka Robertovi Ficovi, ktorý mu dával mandát, aby mohol realizovať zmeny. „Samozrejme, že niektoré veci zaškrípali, ale podstatné je, že sa tie zmeny realizovali. A tam bolo vidieť, aký je ten mandát dôležitý. Rovnako dôležitý bol aj na ministerstve vnútra a v oboch prípadoch pochádzal od Smeru, ktorý ho získal vo voľbách. Ak chce niekto realizovať svoje predstavy, musí mať mandát,“ objasnil bývalý minister zdravotníctva.

Údery niekedy prijímate a údery niekedy rozdávate

Na otázku, či sa neobáva, že práve v čase, keď oznámil založenie vlastnej politickej strany, prídu zo strany Smer-SD údery pod pás, odpovedal, že ak prídu, tak sa s tým každý musí vyrovnať. „Do politiky to patrí. Údery niekedy prijímate a údery niekedy rozdávate. Ľudí to môže otravovať, ale to tvorí politiku a s tým človek musí počítať, či sa mu to páči alebo nie,“ dodal Drucker.

Drucker pôsobil vo vláde Roberta Fica a aj Petra Pellegriniho ako minister zdravotníctva a minister vnútra. Z tejto pozície odstúpil na jar minulého roka. Odôvodňoval to tým, že nedokázal odvolať vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Odvtedy sa stiahol z politického života. Prostredníctvom videa na Facebooku však nedávno zverejnil informáciu, že založí novú politickú stranu Dobrá voľba, začne so zberom podpisov a v najbližších dňoch predstaví aj tím odborníkov, ktorí budú v jeho strane pôsobiť. Vo videu okrem iného uviedol, že chce ľudom priniesť aj reálnu zmenu štýlu politiky a práce.