Koniec konfliktu Kisku s Matovičom: VIDEO Veľké zmierenie pred kamerami, spojila ich Kočnerova Threema

Kiska ohlásil, že na protest, ktorý Matovič pred ministerstvom spravodlivosti organizoval, príde rečniť krátko po pol tretej poobede. Tieto správy boli prekvapujúce vzhľadom na Matovičove štipľavé komentáre, ktoré Kiskovi posielal cez média a aj cez sociálnu sieť.

Šéf Za ľudí sa skutočne dostavil. "Privítajme aj bývalého to pána prezidenta Andreja Kisku," vyhlásil šéf OĽaNO. Pri príchode si Kiska s Matovičom dokonca vrelo podali ruku. "Ďakujem pekne za podporu zo strany Andreja Kisku," povedal po Kiskovom príhovore Matovič. Je možné že toto je po búrlivých letných prázdninách náznak uzmierenia, no Matovič mal na Kisku počas posledných uplynulých mesiacov viacero výhrad.

Odchod Remišovej ako jablko sváru

"Pre mňa je to test charakteru. Teraz už viem, čo znamenajú slová Andreja Kisku," vyjadril sa šéf OĽaNO v HN televízii po tom, ako ho Kiska chválil za jeho aktivity a pritom podľa Matoviča "poza búčky" rokoval s Veronikou Remišovou. Andrej Kiska a Veronika Remišová Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ešte pred niekoľkými týždňami sa totiž zdalo, že Matovič ide Kiskovi doslova po krku a ani Kiska nemal pozitívne slová na predsedu OĽaNO. Je totiž práve Kiskova strana, ktorá z radov obyčajných prilákala jej výraznú postavu Veroniku Remišovú. Matovič mal po tom všetkom na Kisku mimoriadne ťažké srdce. "Sám Andrej Kiska mi na stretnutí, kde bol aj jeho hovorca Krpelan, povedal, že sa s Veronikou stretol prvýkrát už v decembri. Odvtedy Veronika začala komunikovať voči nášmu hnutiu tak, že aj jej veľmi blízki ľudia v našom tíme boli z nej veľmi veľmi sklamaní," povedal pre Topky Igor Matovič ešte v júni.

Neverím mu, no budeme sa musieť dohodnúť

Na otázku, či šéf OĽaNO súhlasí s tvrdením Richarda Sulíka, že Kiska je v prípade založenia svojho subjektu rozbíjač pravice Matovič odpovedal pomerne jasne. "Najprv som mu veril, že to myslí úprimne. Dnes moju dôveru už považujem za naivnú. Stratil ju pozachrbtovým vábením našich ľudí. Neverím mu, ale uvedomujem si, že ak mu ľudia napriek tomu dajú dôveru, budeme sa musieť aj s ním dohodnúť," pripustil nakoniec Matovič možnú dohodu.

Klamstvo a tlačová konferencia o Kočnerovi

Matovič Kisku okrem iného ešte v nedávnom statuse obvinil z klamstva. Predmetnou bola tlačovka ohľadom reakcie opozície na zverejnené správy obvineného Mariana Kočnera. Vtedy na nej vystúpili lídri PS/Spolu, KDH a Za ľudí. Matovič sa vyjadril, že Kiska ho dopredu neupozornil s tým, že idú na konkrétnu tlačovú konferenciu, ale že išlo o dávnejšiu SMS komunikáciu.

Kiska vtedy popisoval to, ako sa snažil kontaktovať lídrov SaS Richarda Sulíka a OĽaNO. "Pánu Sulíkovi som poslal email s návrhom tohto vyhlásenia a poprosil som ho, či sa ku nám nepridá, odpoveď som nedostal. Pánovi Matovičovi som poslal dve esemesky, kde som ho poprosil o osobné stretnutie, žiaľ, neozval sa," povedal na tlačovej konferencii Kiska.

"Neodpovedal som mu na ne hneď, lebo som chuť nemal. Keď sa neskôr v médiách sťažoval, tak som mu aj ja cez médiá poslal odpoveď. Nemám totiž rád ľudí, ktorí mi do očí klamú o tom, ako veľmi chcú spolupracovať a poza chrbát robia presný opak - a potom sa chcú stretať "na kávu" a robiť si spolu usmiate fotečky," písal na sociálnej sieti Matovič.

Prekvapil ho prístup

Na Matovičove vyhlásenie o "tajnom" dohadovaní sa s Veronikou Remišovou reagoval pre Topky aj šéf Za ľudí. "Mrzí ma reakcia pána Matoviča, ale neprekvapuje. Nie vždy sa mi páči jeho štýl komunikácie, ale na druhej strane, som presvedčený, že to myslí s touto krajinou dobre. Žiaľ, niektoré jeho kroky môžu veľmi poškodiť opozícii a Smer nám tu bude ďalej veselo vládnuť," nechals a počuť Andrej Kiska.

Na "Penta plán" Kiska reagoval s úsmevom

Matovič medzičasom Kiskovu stranu zahrnul aj do tzv. Penta plánu. "Penta má veľmi jednoduchý, ale o to zákernejší plán: Plán na novú vládu národného zmierenia KISKA + PS/SPOLU + DRUCKER + Smer bez Fica. Národné zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom, ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a bude vzhliadať už len k svetlým zajtrajškom," vyhlásil na sociálnej sieti Matovič a Kisku prirovnal k Bélovi Bugárovi či Radoslavovi Procházkovi. "Vedia, že v tom prípade ani teoreticky žiadna vláda z demokratickej opozície nevznikne a budú sa môcť Kiska a spol. "obetovať Za ľudí" tak ako sa "obetovali" Bugár s Procházkom," tvrdil Matovič.

Kiska však akékoľvek spájanie so Smerom poprel. "(smiech) Povedal som to tisíckrát a poviem to znova. Nie, nie, nie. Ani so Smerom, ani s jeho klonmi, ani s nikým takým. Myslím, že celé Slovensko vie, aký je môj vzťah s predsedom strany Smer. Každý, kto sa venuje politike, vie, že je to absolútny blud a výmysel," uzavrel Kiska tento prípad.