ROZHOVOR Matovič prehovoril o spore s Remišovou: Za všetkým sú osobné ambície, chcela ministerstvo

Minulý týždeň odišlo z vášho hnutia päť poslancov. Vy ste povedali, že okrem Veroniky Remišovej by sa nikto iný nemal šancu prekrúžkovať. Ako ste to mysleli?

OĽANO je unikátne tým, že sme na našich poslancov veľmi tvrdí a vždy musia ísť tí, ktorí chcú znova kandidovať, na koniec kandidátky a takto si vypýtať vysvedčenie od svojich voličov. Tí poslanci, ktorí štyri roky nemakali, nemajú žiadnu šancu, aby sa prekrúžkovali a opäť sa stali poslancami. To je pri štyroch tisíckach v čistom, pre niekoho životná katastrofa. To je prípad štyroch odídencov okrem Veroniky. Urobia čokoľvek, len, aby sa poslancami znova stali.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Veronika Remišová uviedla, že sa s Kiskom rozprávala o novej strane pred mesiacom. Vy ste v diskusii povedali, že sa s ním stretla v decembri, odvtedy sa stretli viackrát a že je isté, že ide ku Kiskovi. Je to podľa vás hotová vec? Remišová sa ešte nerozhodla ohľadom jej budúcnosti.

Sám Andrej Kiska mi na stretnutí, kde bol aj jeho hovorca Krpelan, povedal, že sa s Veronikou stretol prvýkrát už v decembri. Odvtedy Veronika začala komunikovať voči nášmu hnutiu tak, že aj jej veľmi blízki ľudia v našom tíme boli z nej veľmi veľmi sklamaní. Cítili, že sa dohodli na prezlečení kabáta a po sérii cielených vyjadrení voči nášmu hnutiu, nakoniec odíde ku Kiskovi. A to sa aj stane, uvidíte, čochvíľa. Dala si požiadavku, že ju nominuje na ministerku vnútra a Kiska súhlasil. Zobchodovala svojich priateľov v našom hnutí za svoj flek. Odsúdili to aj jej najbližší ľudia, ktorí v hnutí aj práve preto ostali.

Ako to bolo so spomínaným mailom, kde Remišová žiadala o členstvo? Malo ísť o mail spred dvoch rokov. Vy tvrdíte, že ste si ho nevšimli, Remišová tvrdí, že dostala odpoveď.

Áno, napísala mi, že sa chce stať členkou. Dohodli sme sa následne, že to urobíme naraz s ostatnými ľuďmi, aby všetci noví vstúpili za rovnakých podmienok. Vo februári tohto roku som všetkým poslancom dal opakovane ponuku, ústne aj písomne, aby sa členmi stali, ale ani Veronika a ani nikto z odídencov záujem neprejavil ... a teraz kritizujú, že sa vraj členmi stať nemohli. Hlava XII.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Na poslaneckom klube, kde piati poslanci ohlásili odchod, ste neboli. Ak by ste vedeli, že chceli oznámiť odchod z hnutia, prišli by ste?

Keď mi kolegovia hovorili, ako trápne svoj odchod "odkomunikovali" - sklonené zahanbené hlavy, ktoré nevedeli pozrieť kolegom do očí a povedať jediný argument - ani by som tam byť nechcel.

Vedeli ste o ich zámere odísť? Minimálne o Remišovej sa už dlhšie vedelo, že zrejme z hnutia odíde.

Ako som už povedal, vyjadrenia Veroniky odvtedy, ako sa stretla s Andrejom Kiskom, v nás vyvolávali postupne až presvedčenie, že už ide len o to, nás čo najviac očierniť a seba vykresliť v najlepšom svetle. Aj jej priateľom kvôli tomu až obrazne zhorkla v ústach a odmietli s ňou odísť. To sa jednoducho nerobí a hlavne voči ľuďom, ktorí pre jej úspech urobili veľmi veľa a hlavne na svoj úkor. Celé hnutie na nej makalo a ona sa mu v najťažšej chvíli obrátila chrbtom.

Remišová spomínala početné osobné útoky, ktoré nezažila ani od vládnej koalície. Osobné spory však s vami nemá a vám je tiež ľúto, že odchádza. Kde sa váš vzťah zlomil?

Toto Veronika vyhlásila u Vás na Topkách. Ľudia, ktorí jej doteraz veľmi držali stranu, boli aj z tohto výroku mimoriadne sklamaní. Nechápu, kde som na ňu osobne útočil. Nikde nič, pripadalo nám to, že s útokmi počítala a keďže sa nedostavili, tak si ich vymyslela. Škoda, mal som ju úprimne vždy rád a toto klamstvo, aj keď znesiem veľa, už dorazilo aj mňa. Sklamala, ale prekvapenie to nie je. Toto sú chvíle, kedy sa ukazuje skutočný charakter, nie v dobrom počasí.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Poslanci, ktorí odišli, vám vyčítali to, že sa nepracujete v regiónoch a že boli nespokojní so smerovaním hnutia. Čo sa zmenilo?

Viete, ono to je tak, ako sa stáva aj v rodinách - chlap si nájde mladšiu a opustí svoju vernú manželku a deti. A nakoniec miesto toho, aby chlapsky priznal, že zlyhal, ohovorí po celej ulici vernú manželku. My nepracujeme v regiónoch? A to by sme bez ľudí získali troch z ôsmich županov? Bez práce v regiónoch by sme obsadili štyritisíc ľudí do volebných komisií? Nemali, čo povedať, tak povedali, lebo im niekto dal pred ústa mikrofón.

Podľa najnovšej novely zákona o politických stranách musí mať strana dvojnásobok počtu kandidátov na listine, čiže ak kandiduje 150 poslancov, musí mať strana 300 členov alebo aspoň 45 členov najvyššieho orgánu. Vaše hnutie má v súčasnosti štyroch členov. Stíhate do volieb nájsť toľko členov?

Za členov prijmeme ľudí, ktorí si to doteraz pre naše hnutie najviac odmakali. Keďže aktívnych podporovateľov máme stovky, nebude žiadny problém splniť aj takúto formálnu podmienku. Nikdy sme si nekládli za cieľ mať kopu formálnych členov, ktorí sa budú vytešovať, že majú na poličke stranícku knižku. Vždy sme si zakladali na tzv. srdciaroch, ktorí boli súčasťou hnutia bez toho, aby sa utiekali k nejakej trápnej straníckej knižke a po nociach sa vytešovali z oblizovania a lepenia straníckych známok. To je vlastne model, s ktorým sme do politiky prišli. V tom sme iní a nikdy nebudeme takí ako štandardné strany.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

V poslednom čase ste dosť kritický čo sa týka ostatných strán i novovzniknutých subjektov. Prečo sa zmenila vaša rétorika? Ste dosť útočný, na to síce ľudia zvyknutí boli, ale čo sa koalície a Smeru týka. V poslednom čase ste útočili aj na opozičné strany i na vlastných ľudí.

Na vlastných ľudí som nikdy neútočil. Také moje vyjadrenie nenájdete. To, že poviem o ľuďoch, ktorí opľuli ľudí z tímu, ktorý im oddane pomáhal, že odchádzajú ľudia, ktorí nerobili a neprekrúžkovali by sa, nie je útok, ale pravda. Pri iných stranách? Keď som niečo povedal, tak asi na Kisku, že nie je vôbec prejavom pevného charakteru, ak si stavia svoj úspech na rozbíjaní poslaneckého klubu svojho partnera. To je akoby kamarát, s ktorým chodíte na pivo, Vám chodil v noci na úrodu do záhrady. To charakterný človek nikdy nespraví.

Nebojíte sa, že to odoženie vašich voličov? Predsa len, preferencie klesajú aj vášmu hnutiu.

Ja hovorím pravdu vždy, o každom a nikdy nehľadím na následky. Práve preto ma majú radi moji voliči a mne sa tak ľahšie žije, na nič sa nehrám. Verím, že ľudia nám ostanú verní a nepodľahnú novým Procházkom, ktorí sa ich budú teraz snažiť zvábiť do svojich ľúbivých nových sietí.

Súhlasíte s Richardom Sulíkom, že Kiska je len rozbíjač pravice? Síce si založil stranu, no v súčasnosti prebiehajú rokovania a je možné, že do parlamentných volieb pôjdu v trojkoalícii.

Najprv som mu veril, že to myslí úprimne. Dnes moju dôveru už považujem za naivnú. Stratil ju pozachrbtovým vábením našich ľudí. Neverím mu, ale uvedomujem si, že ak mu ľudia napriek tomu dajú dôveru, budeme sa musieť aj s ním dohodnúť. Bude musieť veľa urobiť pre obnovenie dôvery, prvý krok urobil veľmi zlý.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

Sú pre vás a pre vaše hnutie strany PS, Spolu a Za ľudí hrozbou?

Pozrite, mne vždy išlo o úspech demokratickej opozície ako celku. Nikdy nie len o úspech nás samých. Aj preto som v predvolebných diskusiách v roku 2016 vyzýval, aby ľudia volili SaS, lebo som nechcel, aby ich hlasy prepadli. Aj naši vlastní ľudia z tímu mi vyčítali, prečo to robím. Bol by som rád, aby sme si viac nohy nepodrážali a ukázali ľuďom, že ťaháme za jeden povraz. My sme pripravení, len mám pocit, že iným vyhovovalo, že sme roky aj za nich robili špinavú a nebezpečnú prácu a teraz im akosi nepasujeme do plánu.

Ako hodnotíte Kiskov vstup do politiky? Jeho prezentáciu a načasovanie.

To, že si robil kampaň už počas prezidentovania, považujem za úplne zbytočný prešľap. Zatiaľ to vyzerá, že nových voličov neprinesie, čo ma mrzí. A mnohí ľudia, s ktorými som sa rozprával, majú pocit akejsi strojenosti, kalkulu a neúprimnosti. Taká procházkovčina. Uvidíme.

Po súčasných prieskumoch sa zdá, že nielen súčasná koalícia už vládu nepostaví, ale ťažké to bude mať aj opozícia. Vo vzduchu visí strana Mariana Kotlebu ĽSNS. S kým by ste si vedeli predstaviť spoluprácu a s kým nie?

Môj cieľ je, aby vznikla alternatíva zo strán demokratickej opozície. Dva roky hovorím, že by sme nemali dopustiť, aby hlasy voličov KDH a SMK neprepadli ako naposledy. Uvidíme, ako sa to vyvinie, ale zatiaľ mám pocit, akoby všetkým ostatným záležalo len na vlastnom úspechu a nie úspechu celku. Ak svoj prístup nezmenia, bude vládnuť Kiska, PS/SPOLU a Smer bez Fica. Obávam sa, že to je aj niekoho silného v pozadí cieľ.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Myslíte, že naozaj hrozí možnosť PS/Spolu, Za ľudí a „Smer bez Fica“? Všetky tri strany koalíciu so Smerom vylučujú a Kiska nedávno povedal, že vylučuje koalíciu aj so Smerom bez Fica, ale aj s Druckerovou hypotetickou stranou.

Také sú informácie z parlamentných kuloárov. Všade rozprávajú, ako im veľmi ide o alternatívu, ktorá vznikne bez Smeru, Danka a Kotlebu. Na druhej strane sa správajú tak, akoby im vôbec nešlo o spoločný úspech. Čiže ich skutky svedčia skôr o opaku ich slov. Preto informácie z kuloárov dostávajú svoju váhu. Takto pred štyrmi rokmi presne ako cez kopirák sme to zažívali pri eufórii z Procházku. Ja jediný som hovoril pozor na neho a Bugára, lebo môžu zradiť, aj keď sľubujú, že so Smerom nepôjdu. Ľudia ma opľúvali, vraj im ubližujem, ale nakoniec sa ukázalo, že som mal dobodky pravdu. Ja na týchto týpkov mám jednoducho čuch. Jasné, že budú tvrdiť, že ani za svet, ale nakoniec povedia, že ak to nespravia, bude vladnuť Fico s Kotlebom. Budú nás chcieť presvedčiť, že sa museli obetovať.

Ktorá zo strán je vám momentálne najbližšie?

SaS je dlhodobo našim najbližším partnerom. Jednoducho netrpím spasiteľským očarením z nových strán, ktoré majú veľa pochybných ľudí vo svojom úzadí. SaS a OĽANO sme overená kvalita, odmakali sme si to a verím, že ľudia nezabudnú a práve to ocenia.

Zdroj: topky

KDH už oznámilo, že pôjde do volieb ako samostatná strana.

Hlinovi by som úspech s KDH prial, ale verím, že svoje rozhodnutie zmenia, lebo vôbec netrpím presvedčením, že to majú teraz šancu dať. V eurovoľbách urobili výrazne horší výsledok v percentách ako v predošlých. Zároveň platí, že KÚ, Kuffa, Kotleba, Krajniak, Harabin a Kiska zoberú KDH nejaké to percento. Prieskumy im vždy ukazujú výrazne viac, ako reálne získajú vo voľbách. Za tejto situácie je mimoriadne riskantné, aby KDH išlo samé. Bojím sa, že takto môže prepadnúť 4% hlasov demokratických voličov, len preto, lebo ego zvíťazilo. Ak to bude znamenať vládu Fico 4, čo nám to osoží?

Viete si predstaviť koalíciu napríklad OĽaNO, SaS, Sme rodina, PS/Spolu, Za ľudí a prípadne KDH? Podľa doterajších preferencií by bolo zrejme potrebných až sedem strán na vytvorenie koalície. Často sa však niektoré opozičné strany nevedia dohodnúť ani teraz.

Preto je veľmi vzácna iniciatíva pani Zlatice Kušnírovej, kde pozvala lídrov týchto strán na spoločný obed. Keď jej lídri strán nedajú košom a dokážu skloniť svoje egá pred statočnou ženou, tieto pravidelné mesačné stretnutia môžu byť zlomovým okamihom. Verím, že dokážeme prekonať zášť a hlavne, že si prestaneme odzadu podrážať nohy. Iná cesta z tmy nie je.

Ak by hrozila koalícia Smeru a ďalších strán s kotlebovcami, boli by ste ako hnutie ochotní rokovať s kotlebovcami?

My určite nie. V tom prípade sa zrejme "na Bugára" obetuje Kiska a PS/SPOLU a pôjdu znova postaviť "hrádzu proti extrémizmu" spolu so Smerom, tak, ako sme to zažili v posledných voľbách. Dnes mám paradoxne pocit, že toto je najžiadanejšia alternatíva v spomenutých stranách, respektíve si to prajú tí, ktorí ťahajú nitky v ich pozadí.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Avizovali ste vznik platformy Odvážne alebo Hnutie odvážnych kresťanov. Jednou z tvárí má byť Zlatica Kušnírová. Mnohí tento krok kritizovali. Ozvala sa ona vám alebo ste ju oslovili?

Zlatica Kušnírová sa nám sama prihlásila pred komunálnymi voľbami, že nám verí a chcela by za nás kandidovať za obecnú poslankyňu v Gregorovciach. Kandidovala a aj sa poslankyňou stala. Odvtedy sme začali dosť intenzívne spolupracovať a som veľmi rád, že táto statočná a dobrá žena si vybrala práve nás. Dnes je na Slovensku najsilnejším majákom boja proti korupcii. Korupcii, ktorá zabila jej dieťa. Áno, je to obyčajná žena, obyčajná kresťanka. Žena, ktorá sa nad nikoho nepovyšuje a už nebojuje za svoje dieťa, ale za nás všetkých. Veľmi ju obdivujem. Tituly v politike nič neznamenajú, ak nemáte charakter. Strojené vyjadrovanie a naučené gestá neznášam, pevné a rozhodné postoje sú dôležité.

Bude pôsobiť vo vašej strane alebo bude len tvárou novej platformy?

Stala sa tvárou a základným kameňom našej kresťansko-sociálnej platformy ODVÁŽNE. Zároveň je stelesnením aj nášho autentického protikorupčného hnutia OĽANO.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aké máte s hnutím plány?

Hnutie ODVÁŽNE vytvára priestor pre obyčajných kresťanov, ktorí netrpia povyšovaním sa nad ostatných ľudí a ktorí sú presvedčení, že skutočná kresťanská politika by mala byť najmä o pomoci chudobným, chorým a slabým a nie len o zákazoch, príkazoch a kázaní o morálke. OĽANO vždy bolo otvorené kresťanom aj liberálom a také aj ostane. Spolu s obyčajnými kresťanmi z ODVÁŽNE chceme zviesť kľúčový zápas o Slovensko, kde budeme radi žiť. Ktoré bude spravodlivé, ľudské a rozumné zároveň. Slovensko bez korupcie a arogantných politikov, ktorí sa ľuďom vysmievajú do tváre. Po deviatich rokoch na barikádach v boji proti korupcii, máme pred sebou 8 mesiacov finálneho zápasu. Verím, že nám v ňom ľudia, ktorí nám roky drukujú, intenzívne pomôžu.

Existuje podľa vás v tejto situácii ideálny vládny model, ktorý by mohol vzniknúť po parlamentných voľbách 2020?

Veľmi prajem SaS, aby bola súčasťou alternatívy. Verím, že ľudia dajú dôveru aj nám v OĽANO/ODVÁŽNE. Do poslednej chvíle budem podávať partnerskú ruku KDH a SMK, aby hlasy ich voličov neprepadli a išli spolu s nami. To by mal byť dobrý základ. Samozrejme sami to nedáme, takže k nám čo to pridať a nadýchnuť sa nádeje po Ficovi. To je cieľ. Keď to nedokážeme, odídem s pocitom, že som bojoval 10 rokov z vypätím všetkých síl s tým najhorším zlom, aké sme tu mali. Často sám na barikádach, s holými rukami, veľakrát v rukách len s jedným kameňom a prakom, ale častokrát aj veľmi úspešne.