FOTO Hlina Dankovi poriadne naložil: Veď to nie je vlajkový stožiar, tvrdí predseda KDH

BRATISLAVA - Je to tu! Stožiar, ktorý dal vztýčiť pred parlamentom šéf Národnej rady Andrej Danko, stojí sotva týždeň a už prichádza veľká dávka kritiky. Na vzhľade 30-metrového stožiara si "zgustol" predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina, ktorý úškľabkami na adresu Danka nešetril.

Toto už predseda kresťanských demokratov nerozdýchal. Prešiel len týždeň od vztýčenia Dankovho stožiara pred parlamentom, a už je tu prvá recenzia doložená fotodokumentáciou. "Andrej Danko sa rozhodol po sebe zanechať pamiatku v podobe vlajkového stožiaru. A to, ako to dopadlo, je presne vizitka SNS. Sú to šuflikanti, hochštapleri, ktorí slovenskú vlajku používajú len na prekrývanie svojej neschopnosti," začal ostro vo svojom statuse predseda Hlina.

Zdroj: Facebook/Alojz Hlina

Držiak na káble a antény

Hlinovi tiež leží v žalúdku typ stožiara, ktorý sa pred parlamentom rozhodli postaviť. Podľa neho totiž vôbec nejde o vlajkový stožiar a vizuálne mal byť iba pretretý inou farbou. "Vlajkový stožiar pred národnou radou nie je vlajkový stožiar. Je to adaptovaný energo stožiar. Stožiar, aké jedna slovenská firma vyrába v desiatkach kusov pre potreby energetického a telekomunikačného priemyslu. Vyrába sa štandardne v pozinkovanej úprave, keďže v tejto úprave by bolo zrejmé, že to nie je vlajkový stožiar, ale držiak na káble a antény, tak sa ho SNS-áci rozhodli natrieť," posťažoval sa Hlina.

​ Zdroj: Facebook/Alojz Hlina

Hlina rázom prešiel do ofenzívy a pritvrdil. "Takto šlendriánsky môžete natierať ohradu pre ovce niekde v krkahájoch a nie stožiar okolo ktorého denne prejdú stovky turistov," napísal posmešne predseda kresťanských demokratov. V ďalších riadkoch predseda neobišiel ďalšiu zvláštnosť. "A ten „miešok“? To vrecúško ako ťažítko?" pýta sa v statuse Hlina.

Na stožiare je tiež umiestnený čierny miešok Zdroj: Facebook/Alojz Hlina

Kancelária Národnej rady odpovedá

Na kritiku Alojza Hlinu odpovedal Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR. "Teší nás záujem pána Hlinu o stavbu stožiara určeného pre štátnu vlajku SR pred budovou Národnej rady SR. Osadenie štátnej vlajky pri budove parlamentu bolo dlhodobou myšlienkou a projektom Kancelárie NR SR, s ktorým sa zaoberali už aj predchádzajúce vedenia. Preto aj výroba všetkých komponentov podliehala vysokým technickým nárokom a celková odborná príprava a zhotovenie trvalo niekoľko mesiacov," reagovali.

Podľa stanoviska špeciálne pre tento vlajkový stožiar bol navrhnutý a skonštruovaný navíjací systém veľkorozmernej vlajky. "Konštrukčne je stožiar unikátom na vysokej technickej úrovni, na jeho technickom návrhu sa spolupracovalo s kolegami z maďarského parlamentu. Práve oni boli ochotní poskytnúť nám svoje skúsenosti a konštrukčné riešenia, ktoré sa im už v praxi osvedčili," priblížila Kancelária NR SR.

"Všetky dodatočné povrchové nedokonalosti, ktoré prípadne vznikli počas osádzania stožiara, budú odstránené zhotovitelom tak, aby bolo dielo odovzdané bezchybne a na najvyššej profesionálnej úrovni. Keďže stožiar nevyrábali a nestavali poslanci, resp. členovia Slovenskej národnej strany, apelujeme touto cestou na pána Hlinu, aby si skôr hľadal iné témy pre svoj politický marketing," dodali v reakcii s tým, že statusom na sociálnej sieti Hlina znevažuje prácu a odborné znalosti všetkých ľudí, ktorí sa podieľali na osádzaní a príprave tohto vlajkového stožiara pre štátnu vlajku SR.

"Záverom však oceňujeme aspoň časť jeho vyjadrenia, v ktorej sa pán Hlina nemýlil. A to keď skonštatoval a dal nám za pravdu, že obdobné vlajkové stožiare sú pred parlamentmi aj v iných krajinách. A teda Kancelária NR SR touto inštaláciou štátnej vlajky SR iba naplnila celosvetový štandard, ktorý u nás doteraz chýbal," uzavreli.