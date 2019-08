Fico o socializme s ľudskou tvárou: Mohol priniesť fantastické výsledky

Robert Fico

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Ak by sa podarilo realizovať myšlienky "socializmu s ľudskou tvárou" a Alexandrovi Dubčekovi naplniť ciele reformného procesu Pražskej jari, Slovensko, respektíve Československo, by bolo v súčasnosti podstatne ďalej, ako je dnes Rakúsko. Skonštatoval to predseda strany Smer-SD Robert Fico pri príležitosti 51. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.