Ficovo VIDEO o Mazurekovi spustilo vlnu drsných reakcií! Ku kritike opozície sa pridala aj SNS

BRATISLAVA - Milan Mazurek z Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) povedal len to, čo si myslí takmer celý národ. Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Vo videu zverejnenom na Facebooku to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Najvyšší súd SR v utorok potvrdil vinu Mazureka v kauze jeho výrokov na adresu Rómov.

Prišiel aj o poslanecký mandát. „Ak má byť rozsudok najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do akejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať," povedal.

Podľa Fica ide o mediálny rozsudok

„To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zásahoch v rómskych osadách, ako to bolo v Moldave nad Bodvou? To sa mám báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?" pýta sa predseda Smeru vo videu. Fico tvrdí, že rozhodnutie súdu rešpektuje, ale zaraďuje ho do kategórie mediálnych. „Pánovi predsedovi Marianovi Kotlebovi môžeme závidieť. Preferencie strany budú rásť," uviedol Fico s tým, že niektoré médiá mu naháňajú percentá.

Fico od súdov očakáva, že „sa budú rovnako aktívne zaoberať výrokmi Michala Trubana (lídra Progresívneho Slovenska, pozn.) o drogách pred mladými ľuďmi alebo vážnym podozrením, že s drogami obchodoval. "Potom budem pozerať na rozhodnutie súdu k Milanovi Mazurekovi úplne inak," uzavrel.

Opozičníci sú pohoršení

Reakcia opozície na seba nenechala dlho čakať. Poslanec Ondrej Dostál zo SaS na sociálnej sieti napísal, že Fico si myslí o Rómoch to isté čo Mazurek. "Pretváranie hrádze proti extrémizmu na pakt s fašistami musí byť už naozaj v pokročilom štádiu, keď sa k nemu priznáva takto verejne," napísal v statuse.

Z opozičných radov sa na sociálnej sieti prezentoval aj Martin Poliačik, ktorý sa angažuje v hnutí Progresívne Slovensko. "Pán poslanec Fico, mali ste povedať “skoro všetci okolo mňa”. Tým by ste jasne dali najavo, v akých kruhoch sa zdržiavate. Je užitočné vedieť, že sa otvorene hlásite k odsúdenému rasistovi, ale neťahajte do toho slušných ľudí a slušné krčmové psy!" vyhlásil Poliačik.

O niečo ostrejšia však bola opozičná poslankyňa za Slobodu a Solidaritu Natália Blahová. "Vyzývam preto orgány činné v trestnom konaní, aby začali konanie voči Róbertovi Ficovi pre hanobenie rasy, národa a presvedčenia," napísala Blahová. "Toto nepovedal nejaký ožran v tretej cenovej, to povedal predseda vládnej strany SMER. Fico týmto výrokom implicitne tvrdí, že odsúdený mal pravdu a výroky, ktoré boli uznané najvyšším súdom za hanlivé a fašistické sú pravdou," uzavrela poslankyňa.

Krátko na to zanechal status aj Pavel Nechala zo strany Spolu. Tiež vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby začali konať.

Svoj pohľad na vec napísal aj poslanec Miroslav Sopko za OĽaNO. "Tak, čo sa týka výroku poslanca z poslednej lavice môžeme skonštatovať, že koalícia s Kotlebom proti liberalizmu je jasná," skonštatoval Sopko.

Nezaháľal ani bývalý minister školstva Juraj Draxler (vtedy nominantom za stranu Smer), ktorý uštedril dlhší status na danú problematiku. "Niektorí veľmi hľadajú štruktúry, kde by mali možnosť učiť sa trochu disciplíne a nikto iný im to neponúka, to sa tiež dá pochopiť. Hovorím o niektorých, samozrejme, že okrem toho tam medzi sympatizantmi a členmi nájdete aj ľudí, ktorých naozaj ťažko nazvať inak ako tupými hovadami. Je to taká zmes," vyjadril sa ku kotlebovcom Draxler.

Matovič hovorí o jedinej záchrane

„Robert Fico veľmi dobre vie, že čas, kedy si so svojou mafiou sprivatizoval spravodlivosť pre seba a svojich kumpánov, sa mu nezadržateľne kráti,“ uviedol predseda hnutia OĽANO Igor Matovič a pokračoval: „Vie, že jeho jediná záchrana, ako sa môže udržať pri moci, je vytvoriť koalíciu so stranou Mariána Kotlebu, preto sa mu bez hanby vydal v ústrety. To, že pri tomto podlom kroku napľul do tváre všetkým tým rómom, ktorí sa napriek životným podmienkam snažia žiť čestné životy, je mu úplne ukradnuté - prese tak ako Hitlerovi v tridsiatych rokoch minulého storočia.“

Podľa prvého rómskeho europoslanca za Slovensko a bývalého splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka (OĽANO) bezcharakterný Robert Fico chráni nie len zlodejov, ale aj fašistov. „Tak ako Mazurek nemá nič spoločné s kresťanstvom, tak ani Fico nemá nič spoločné so sociálnou demokraciou. Robert Fico poprel včerajšie rozhodnutie Najvyššieho súdu, že poslanec kotlebovcov Milan Mazurek páchal extrémistický trestný čin. Pridal sa na stranu tých, ktorí popierajú holokaust a obdivujú Tisa a Hitlera. Fico dal facku všetkým bojovníkom v SNP,“ uviedol Peter Pollák s tým, že 29. august Robert Fico vždy využíval len na svoju propagandu.

„Dnes vidíme, že to bola len fraška. Ficovi ide o krk, hľadá podporu kdekoľvek, dokonca medzi fašistami. Fico mal rasistické narážky už v minulosti, teraz sa mu však podarilo preraziť ďalšie dno. Obhajoba Mazureka nemá nič spoločné zo slušnosťou, ani so sociálnou demokraciou, ku ktorej sa hlási,“ uzavrel Pollák.

Národniari sú v šoku

Koaličný partner Smeru je z vyjadrení Fica veľmi prekvapený. Národniari dokonca v stanovisku uvádzajú, že Fico obdivuje prejavy Mazureka. "SNS je prekvapená a v šoku z vyjadrení Roberta Fica, ktorý obdivuje prejavy extrémistu Mazureka. Veríme, že náš koaličný partner si uvedomuje, že podpora extrémizmu v akejkoľvek podobe je vysoko spoločensky nebezpečná a nie je akceptovaná ani v Bruseli, ani Moskve," uviedla v stanovisku riaditeľka kancelárie predsedu strany Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Pellegrini odsúdil extrémizmus

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý Mazureka v utorok (3. 9.) odsúdil, berie Pellegrini „ako vážne varovanie, že nemožno verbálne šíriť nenávisť“. Premiér taktiež uviedol, že je a vždy bol presvedčený, že fašizmus a extrémizmus nemajú miesto v slušnej spoločnosti.

„Ako Banskobystričan má obzvlášť úprimný vzťah k hodnotám SNP a dodržiavanie týchto hodnôt vníma ako napĺňanie odkazu tých, ktorí položili životy za našu slobodu,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Beňová hovorí o strate rešpektu k rozhodnutiam súdu

Europoslankyňa za Smer Monika Beňová je sklamaná a hovorí, že v strane mali k súdnym rozhodnutiam pravidlo. "Mávali sme v Smere taký rešpekt k rozhodnutiam Najvyššieho súdu a vobec k súdnym rozhodnutiam všeobecne, že aj keď sa nám rozhodnutie nepáčilo, nekomentovali sme ho," začala Beňová.

Tvrdí, že rozhodnutie súdu ju presvedčilo. "Takže, keď už také pravidlo od dnes neplatí, tak ja za seba vravím, že ma rozhodnutie súdu o spáchaní trestného činu pre dnes už exposlanca NR SR M. Mazureka potešilo. Aj keď sa snažil tvrdiť že to teda nepovedal( také typické pre ľsns). Som hrdá, že v našej krajine sudcovia nerozhodujú podľa nemerateľnej frázy “čo si myslí vačšina národa”, ale podľa platných zákonov, ktoré hanobenie národa či rasy atď. považujú za trestný čin," pokračovala Beňová.

Kotlebovci nechávajú preferencie na voľby

Podpredseda klubu ĽSNS Martin Beluský za stranu vyhlásil, že rozhodnutie súdu rešpektujú. Očakáva, že práve sudcovia by sa mali vyjadriť k spomínanému mediálnemu tlaku, ktorý podľa Fica vplýval na rozhodnutie. "My rešpektujeme rozsudok NS SR, ale použijeme všetky opravné aj mimoriadne prostriedky, aby sme dokázali Milanovu Mazurekovu nevinu. To či konal súd pod nejakým tlakom, alebo či bol rozsudok mediálneho charakteru by sa mali vyjadriť samotní sudcovia. Nemôžeme to vylúčiť ani potvrdiť, tak isto ako to, či to nemohla byť politická objednávka. Aký dopad bude mať tento rozsudok na naše preferencie a ako sa budú pozerať na Milana Mazureka občania budeme môcť zhodnotiť až s odstupom času, resp. po voľbách," dodal Beluský.

Najskôr ho odsúdil Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici v apríli 2018 uznal poslanca Milana Mazureka vinným z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbu pleti a etnickej skupine a uložil mu trest 5 000 eur. Poslanec podľa súdu skutok spáchal ako verejný činiteľ vo vysielaní Rádia Frontinus v októbri 2016 vyjadreniami na adresu Rómov. Mazurek vtedy napríklad povedal: „Stopäťdesiat miliónov eur sa použije iba na domy pre ľudí z týchto cigánskych komunít, z cigánskych osád. To znamená ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém."

Najvyšší súd SR v utorok potvrdil vinu poslanca a zároveň mu zvýšil peňažný trest z 5 000 eur na 10 000 eur. Ak by pokutu nezaplatil, náhradným trestom je šesť mesiacov väzenia. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné. Podľa právneho poriadku dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec parlamentu odsúdený za úmyselný trestný čin, prichádza poslanec o svoj mandát. Mazurek už tiež nie je vedený ani na stránke Národnej rady SR a nefiguruje ani vo výboroch, ktorých bol členom.