VIDEO Vulgárny odkaz opozícii: Robert Fico ešte viac pritvrdil a Beblavého posiela do ...

Predseda najsilnejšej politickej strany na Slovensku si opäť zobral na paškál predsedu Progresívneho Slovenska Michala Trubana a jeho "drogovú kauzu". „Ani ja, ani Pelle, ani Žiga, ani Raši, ani Blanár, ani Kamenický, ani Kaliňák nechodíme ani potetovaní a neberieme drogy ako Truban," začína emocionálny prejav Fico.

Aký si ty nový politik?

Pokračuje ďalšou argumentáciou o výmenách politických strán a s ostrým slovníkom hovorí aj o bývalých politických predstaviteľoch. "Dámy a páni, my sme nepovymetali všetky politické strany, neboli sme pravou rukou sociálneho netvora Kaníka a nie sme ani deti rodičov, ktorí privatizovali ako pán Beblavý," uštedril Fico kritiku aj šéfovi Spolu - občianska demokracia Miroslavovi Beblavému.

"On sa postaví a povie: Ja som nový politik. Choďte do riti, celý nový politik! Aký si ty nový politik? Bol si všade!" vyhlásil počas prejavu Fico. Tu sa však predseda Smeru nezastavil. Pokračoval plynule k bývalému prezidentovi a predstaviteľovi novej strany Za ľudí Andrejovi Kiskovi. "Daňový, pozemkový, volebný podvodník, ktorý by ukradol všetko, čo nie je priviazané reťazou," uviedol so zvýšeným hlasom Fico.

Drogy kritizuje aj u Kollára

Kritika sa rozšírila aj na ďalších predstaviteľov opozičných kruhov. "Určite nie sme ako pán Matovič s jeho DPH podvodmi, či pán Kollár, podozrivý prakticky zo všetkého, vrátane obchodovania s drogami," povedal Fico a dodal, že existujú materiály, o ktorých Národný bezpečnostný úrad potvrdil, že sú pravé. Tieto materiály podľa Fica preukazujú, že Boris Kollár je podozrivý z obchodovania s drogami.