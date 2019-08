Prvé rokovanie vlády po lete: VIDEO Veľká reforma nemocníc neprešla! Pellegrini sa nikam nechystá

Premiér Peter Pellegrini na úvod privítal ministrov. Rokovanie vlády zasadá v plnom počte. Na úvod sa vyjadril aj k informáciám, že by mal odísť zo strany Smer. Už dlhšie sa totiž povráva, že v Smere prebieha vnútrostranícky boj medzi ním a Robertom Ficom. Dokonca sa objavili informácie, že by mal odísť zo strany k Tomášovi Druckerovi. Pred pár dňami však povedal, že s Druckerom o žiadnej politickej budúcnosti nerokoval.

Ministri neschválili reformu nemocníc

Ministri nakoniec veľkú reformu neschválili. „Slovenský pacient by mal vždy zostať len v rukách lekárov a odborníkov, nemal by byť v rukách politikov. Vzhľadom na to, že o potrebnej zmene sa veľa narozprávalo a nie všetko je pravda, sme museli hľadať cestu, ako to riešiť,“ začal Pellegrini s tým, že súhlasí aj so svojimi kolegami so strany, ale aj s opačnými názormi. Uvažovali o viacerých alternatívach, či nechajú stratifikáciu budúcej vlády, alebo ju narýchlo schvália a nechajú na milosť parlamentu, keďže zmena zákona nemá podporu.

Reformu považujú za tak dôležitú, že sa rozhodli prijať alternatívne riešenie. Zákon prešiel, ale bez častí, ktoré obsahovali veľkú reformu nemocníc, tzv. stratifikáciu. Podľa Pellegriniho je ešte čas, aby prebehla širšia diskusia. „Dohodli sme sa s ministerkou, že zákon sme schválili bez tých častí, ktoré sa týkajú reformy zdravotníctva,“ povedal Pellegrini s tým, že sa tak dohodli preto, lebo zákon mal mnoho dobrých častí.

Predložiť ho chcú do parlamentu okolo 25. septembra. Kalavská má teda mesiac na to, aby sa stretla so všetkými zástupcami strán v parlamente i odborníkmi a ešte raz im to vysvetlila. „A pokúsila sa tak ešte raz nájsť širší politický konsenzus, ktorí je na prijatie takýchto zmien potrebný,“ povedal premiér.

Pellegrini sa nikam nechystá

Pellegrini sa vyjadril aj k svojej politikcej budúcnosti. Vyjadril sa, že sa nikam nechystá a demisiu nepodá. „Musím vyvrátiť akékoľvek reči, že na 80 % som pripravený a balím veci. Ja som podpredseda strany a v strane som začínal v roku 2000. Je mojou povinnosťou, aby som spravil všetko preto, aby strana, ktorá repreznetuje sociálnu demokraciu aj naďalej predstavovala dôležitú súčasť,“ uviedol Pellegrini. Chce ďalej s vedením strany hľadať možnosti, ako by Smer vyhral voľby a bola súčasťou vládnej koalície.

Nebojte sa

O svojej politickej budúcnosti zavtipkoval aj na úvod rokovania. Vláda sa stretla v plnom počte. „Verím, že ste si oddýchli, pretože nás ešte stále čaká kopec práce,“ povedal Pellegrini na úvod. Vláda sa stretla v Zrkadlovej sieni na Úrade vlády. „Často hovorím, že sme členmi vlády až do posledného dňa nášho volebného obdobia. Je preto našou povinnosťou pracovať až do posledného dňa,“ na programe mali dnes ministri a premiér viac ako 40 bodov.

Zmena miesta vzbudila v niektorých členoch vlády pochybnosti. Pellegrini ich ubezpečil, že o nič nejde. Pôvodné miesto totiž prechádza rekonštrukciou. Narážal aj na medializované informácie o jeho odchode zo strany. „O svoje stoličky sa nemusíte báť vzhľadom na nejaké moje rozhodnutie,“ komentoval premiér. „Najbližšie týždňe sa nechystám urobiť nič, čo by vás alebo vládu mohlo ohroziť. Nedajte sa vyrušiť fámami a článkami, ktoré čítate, pretože málo čo je pravdivé,“ vyjadril sa Pellegrini. Fico však na dnešnej tlačovke priznal, že by nemusel byť jednotkou na kandidátke. Spraví všetko preto, aby Smer vyhral. S Pellegrinim však svoj postup koordinuje.

O boji v Smere som nepočul

Pre rokovaním vlády sa k téme boja v Smere vyjadril aj podpredseda Smeru Richard Raši. povedal, že nepočul o tom, že by mal Peter Pellegrini odísť zo Smeru. „O tejto debate som nepočul,“ povedal Raši. „A ani sa neudiala,“ reagoval tak na to, či by mal byť Kaliňák na kandidátke. K tomu, či si vie predstaviť kandidátku bez Roberta Fica sa vyjadriť nechcel. „Všetko, čo sa týka kandidátky si povieme u nás v strane. Akékoľvek rozhodnutie sa prijme, budeme vás informovať.“

Raši vníma novú stranu Tomáša Druckera ako „politický pokus naplniť svoje osobné ambície“. Podľa neho v Smere nie sú obavy o to, že by Smeru vzal ľudí alebo voličov. Bývalý minister vnútra a zdravotníctva Rašiho k sebe do strany nevolal.

Kalavská na demisiu pred rokovaním neodpovedala

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pred rokovaním vlády opäť neodpovedala na to, či podá demisiu. Odpovede sľúbila po rokovaní. Na ňom by sa malo rokovať aj o reforme nemocníc, ktorú ministerka predložila ako bežný, nie ústavný zákon. Otázne je, či ju ministri podporia. Fico uviedol, že by mala zvážiť svoju politickú budúcnosť a že Smer jej návrh nepodporí.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši neočakáva, že by ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská podala demisiu. Povedal to v stredu pred rokovaním vlády. „Viete, že aj pani ministerka je nominant strany Smer-SD. S predsedom (pozn. Robertom Ficom) sa dohodli na nejakej forme predloženia zákona. Potom som počul od pani ministerky, že by mal mať inú formu,“ povedal Raši s tým, že je zvedavý, čo prinesú rokovania. Na to, aby stratifikácia bola úspešná, musí podľa podpredsedu vlády byť zanalyzovaná so všetkými dosahmi. Raši preto podľa vlastných slov "necíti stres, lebo ide o proces, ktorý je rozdelený na viacero rokov".