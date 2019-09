Kalavská obhajuje stratifikáciu: VIDEO Chystá sa na stretnutia so všetkými politickými stranami

Andrea Kalavská

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Poskytovanie bezpečnejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je nevyhnutné. Bez reformy to však nepôjde. Vo štvrtok to na pôde ministerstva zdravotníctva povedala za prítomnosti renomovaných odborníkov šéfka rezortu Andrea Kalavská. Plánuje sa stretnúť so všetkými politickými stranami.