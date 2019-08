Konflikt ministerky Kalavskej a Smeru musí vyriešiť strana, tvrdí SNS

"Počkáme si na stanovisko Smeru-SD na Koaličnej rade," uviedla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. Rezort zdravotníctva v nedeľu informoval o tom, že návrh reformy nemocníc, známy ako stratifikácia, nepredloží ako ústavný zákon. Strana Smer-SD reagovala, že návrh reformy nemocníc v podobe obyčajného zákona nepodporí.

Podľa SNS v koalícii každá strana rešpektuje koaličného partnera a jeho ministra. "Nestalo sa ešte, aby nominant koaličnej strany išiel proti svojej politickej strane, respektíve presadzoval iné stanovisko," skonštatovala hovorkyňa. Podporu návrhu zákona o stratifikácii v podobe obyčajného zákona zatiaľ avizovala opozičná SaS.

Navrhovaná reforma ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Projekt mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia ústavného zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.

Pellegrini situáciu okolo stratifikácie zatiaľ nekomentuje

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) situáciu okolo stratifikácie nemocníc zatiaľ nekomentuje. "K téme sa vyjadrí po rokovaní vlády v stredu (21. 8.)," uviedla jeho hovorkyňa Patrícia Macíková v súvislosti s tým, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR návrh reformy nemocníc, známy ako stratifikácia, nepredloží ako ústavný zákon.

"Pre mňa je dôležitý výsledok a nie forma. Je to potrebné. Ja sa nechcem dať zastaviť, a ani odborníkov a ľudí, ktorí tomu venovali čas. Aby sa táto potrebná a žiadaná reforma, a dokonca akceptovaná aj odborníkmi, nezastavila na tom, že sa z toho chce robiť politika. Nechajte už na nás, aby sme to vymysleli," povedal v utorok (13. 8.) Pellegrini.

Most-Híd: Od začiatku zastávame názor, že stratifikácia do ústavy nepatrí

Stratifikácia nemocníc podľa strany Most-Híd do ústavy nepatrí. Koaličná strana pripomenula, že tento názor zastávala od začiatku. "Teraz, keď sa ministerka zdravotníctva vrátila k pôvodnému zámeru svojho rezortu, s koaličným partnerom budeme o ňom rokovať," uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár v reakcii na nedeľnú informáciu rezortu zdravotníctva o tom, že návrh reformy nemocníc, známy ako stratifikácia, nepredloží ako ústavný zákon. Strana Smer-SD reagovala, že návrh reformy nemocníc v podobe obyčajného zákona nepodporí.