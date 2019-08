Ďalší prešľap prezidentky? FOTO Čaputová v reklame na kávu: Fotku použili bez môjho vedomia

BRATISLAVA - Ďalšie nedorozumenie prezidentky Zuzany Čaputovej. Po aférke s vládnym špeciálom, za ktorú sa ospravedlnila, sa na sociálnej sieti objavila fotografia. Nič zlé by na nej nebolo, keby nevyzerala ako z reklamy. Podľa zákona ide o porušenie a prezidentke by hrozila sankcia. Fotografiu však spoločnosť použila svojvoľne a po výzve kancelárie prezidenta fotografiu po pár hodinách stiahli.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa funkcie ujala pred necelými dvoma mesiacmi, odvtedy má za sebou prvé oficiálne návštevy, ale aj prvý problém. Verejnosti vysvetľovala, prečo si na palubu vládneho špeciálu vzala spevákov, ktorí mali v čase jej programu v Prahe koncert. Sama priznala, že to bolo organizované v rýchlosti a v budúcnosti si na to bude dávať pozor. Teraz sa na sociálnej sieti objavila jej fotografia. Nebol by to problém, keby nevyzerala ako reklama na dobrú kávu.

Prezidentka zákony pozná

Fotografia bola vyhotovená v bratislavskej kaviarni. Prezidentka na fotografii drží v ruke kávu s logom spoločnosti. „Za dobrou kávou sa chodí do Coffeeshop Company,“ píše sa na fotke. Spoločnosť k romu pripojila aj popisok. „Aj pani prezidentka si užíva pohodovú atmosféru a kávička pritom nesmie chýbať.“

Zdroj: Facebook/Coffeeshop Copmany Slovensko

Podľa zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nesmie Čaputová ako prezidentka používať svoju osobu, meno a priezvisko, podobizeň, fotografiu či podpis na reklamné účely. „Pani prezidentka pozná zákony a nikdy by nekonala v rozpore s nimi,“ uviedol pre Topky v reakcii na zverejnenie fotografie hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Fotografiu použili svojvoľne

„Spoločnosť fotografiu použila svojvoľne, bez vedomia pani prezidentky. Bola upovedomená, aby ju ďalej vo svojej komunikácií nepoužívala a stiahla ju. Veríme, že v budúcnosti sa takémuto konaniu vyvaruje,“ uviedol Strižinec s tým, že fotka je jednou z mnohých, ktoré vznikli ešte počas predvolebne kampane. „Vznikla v kaviarni, v ktorej pani prezidentka poskytovala rozhovor. Nikdy nebola určená na komerčné účely alebo marketingové aktivity,“ dodal.

Spoločnosť fotografiu zverejnila včera poobede, po niekoľkých hodinách ju zo stránky stiahli.