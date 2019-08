Bugár: Neobávam sa neschválenia zákonov, ak by mala koalícia v pléne menšinu

Béla Bugár

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

BRATISLAVA - Ak by mala vládna koalícia menšinu v parlamente, ešte to neznamená, že by neprechádzali zákony. V rozhovore to uviedol predseda vládneho Mosta-Híd Béla Bugár. Reagoval tak na prípadné odchody poslancov z klubu Mosta-Híd. Hovorí sa napríklad o odchode Kataríny Cséfalvayovej či Martina Fedora (obaja Most-Híd). Toho na spoluprácu oslovil exminister zdravotníctva Tomáš Drucker, Fedor tiež zvažuje, či bude v politike pokračovať.