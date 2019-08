Je to tu! Drucker oficiálne prichádza na politickú scénu: Odhalil názov svojej novej strany

Už začiatkom leta Drucker na svojej webovej stránke ohlásil, že sa chystá do regiónov za ľuďmi, aby s nimi hovoril o riešeniach ich každodenných problémov. Stránka v týchto chvíľach prešla miernou aktualizáciou a zmenila svoj názov domény na dobravolba2020.sk, na ktorej pribudlo zrejme meno jeho nového politického subjektu - Dobrá voľba.

Webová stránka novej strany Tomáša Druckera Zdroj: dobravolba2020.sk

Logo strany je v červenom štvorci s bielym textom Dobrá voľba. Podobný červený vizuál používajú viaceré politické subjekty. "Mám pocit, že mnohí ľudia nenachádzajú alternatívu pre seba v ideách, programoch a konaní doteraz existujúcich strán, a aj preto vznikajú nové," uviedol ešte nedávno Drucker. Dnes to na jeho stránke doslova žije textami o tom, čo v politike absentuje.

Drucker v propagačnom videu zároveň avizuje, že už v najbližších dňoch predstavia tím odborníkov a zároveň začínajú so zberom podpisov.

"Ak dnes niečo v politike veľmi chýba, tak je to normálnosť. Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne. V politike by mali byť normálne aj program a dosahovanie skutočných výsledkov. Pretože reči každodenný život ľudí nijako nezlepšia," píše sa na webe novovznikajúcej strany.

Pokračovanie stránky sa drží troch základných bodov. Je to spravodlivé zdravotníctvo pre všetkých, lepší život rodín a seniorov a fungujúce a silné regióny. Na záver stránky ešte strana ponúka podpisový hárok, ktorý je nutný na finálne založenie strany. Na jej vznik je potrebný minimálny zákonný limit 10-tisíc podpisov od občanov.

Začalo to prieskumom

Drucker ešte začiatkom júla prehovoril o tom, že chce navštíviť ľudí v regiónoch. Priznal sa, že jeho hnacím motorom bol prieskum dôveryhodnosti politických predstaviteľov, kde skončil na treťom mieste po Petrovi Pellegrinim a Zuzane Čaputovej. "Uvažujem aj nad tým, ako túto dôveru nesklamať," nepoprel už vtedy Drucker svoju ambíciu zužitkovať výsledok v prieskume dôveryhodnosti.