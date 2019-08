Prijatie zákona o stratifikácii nemocníc je otázne: Janckulík ho považuje za bezzubý

"Takto si systémovú a celkovú reformu, ktorú naše zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje a ktorú Smer-SD sľuboval, rozhodne nepredstavujem. Dlho avizovaná najzásadnejšia reforma zdravotníctva sa ide prijať formou ústavného zákona, k čomu ministerku Kalavskú dotlačil predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý si prípravy reformy všimol po troch rokoch práce ministerstva, za ktoré politicky zodpovedá," komentoval Janckulík.

Návrh ústavného zákona podľa nezaradeného poslanca obsahuje iba všeobecné frázy, no aj tie sú v momentálnom stave zdravotníctva v rozpore s realitou. "Tento oklieštený ústavný zákon neobsahuje nič konkrétne, žiadne jasné parametre, ktoré poslancom na rokovaní zdravotného výboru začiatkom apríla ministerka predstavila. S ideou tejto reformy, ako bola predstavená na výbore, som v zásade súhlasil, samozrejme, ak by sa nerušili nemocnice a bola by zohľadnená reálna infraštruktúra aj v odľahlejších regiónoch, čo má vplyv na časovú a miestnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti," vysvetlil.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Janckulík nerozumie prijatiu "bezzubého ústavného zákona, ktorého uplatňovania sa pacient môže domáhať aj tak len v medziach existujúcich zákonov, a aj tak bude potrebné prijať ďalšiu legislatívu". Rovnako sa obáva, že k reforme zdravotníctva nedôjde. "Napokon, aj účinnosť ústavného zákona sa navrhuje až od roku 2024 a reálne tak zaväzuje budúcu vládu," dodal.

Suchánek stratifikáciu nemocníc označil ako "dobrý" a "potrebný krok". Schváliť takýto zákon ako ústavný by však podľa jeho slov bolo chybou. "Ak by bolo čokoľvek v tomto zákone potrebné zmeniť, bol by potrebný súhlas ústavnej väčšiny, čo by Smer-SD v opozícii blokoval a zväzoval ruky budúcej vláde. Preto tento zákon ako ústavný určite nepodporíme," priznal. Podľa jeho slov Fico prinútil Kalavskú, aby tento zákon predložila ako ústavný. "Je to politická hra Fica a Smeru-SD," mieni.

Zdroj: TASR

Rovnako ako poslanecký kolega, aj Suchánek povedal, že keďže zmeny v tomto zákone sa majú realizovať až do roku 2030, tak "pár mesiacov do volieb už zmeny potrebné v zdravotníctve počkajú na zmenu vlády". Ministerka zdravotníctva predložila návrh reformy slovenských nemocníc formou ústavného zákona do skráteného medzirezortného pripomienkového konania v pondelok (29. 7.). Ministerstvo avizovalo, že reforma si vyžiada ešte novelizáciu viacerých zákonov a vládnych nariadení. Šéfka rezortu chce, aby sa na projekte stratifikácie dohodlo celé politické spektrum, na čom sa dohodla s Ficom.

Projekt by mala ministerka predložiť vláde na rokovanie 21. augusta. Vyzvala preto koaličné aj opozičné strany, aby sa dohodli na podpore jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky. Dodala, že je ochotná rokovať so zástupcami politických strán.