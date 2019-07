S Rusmi môžeme preraziť aj na afrických trhoch, tvrdí Danko

Andrej Danko

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Slovensku sa ponúka unikátna možnosť, ktorú by si nemalo nechať ujsť. Myslí si to predseda NR SR a líder Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, ktorý to uviedol v súvislosti s tým, že na začiatku mesiaca rokoval v Moskve s viacerými predstaviteľmi afrických štátov aj o obchodných možnostiach. Okrem priamych zmlúv s africkými partnermi dostali podľa neho slovenskí podnikatelia možnosť spolupracovať s ruskými firmami na expandovaní na čiernom kontinente. Informoval o tom Dankov hovorca Tomáš Kostelník.