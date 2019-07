Výdavky presiahli prípustnú hranicu: Vyrovnaný rozpočet sme mali dávno dosiahnuť, myslia si odborníci

BRATISLAVA - Vyrovnaný rozpočet je opäť terčom debát, a to nie len ekonómov, ale najnovšie aj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Môže za to predovšetkým aktuálny vývoj krivky vládnych výdavkov. Tie už presiahli povolenú hranicu a odborníci sa zhodujú na tom, že je potrebné zatiahnuť záchrannú brzdu.

RRZ zverejnila na sociálnej sieti graf, na ktorom je znázornená aj krivka štrukturálneho salda aktuálneho štátneho rozpočtu. Organizácia zastáva názor, že je potrebné siahnuť po spustení korekčného mechanizmu, pretože už v minulom roku došlo k vychýleniu tohto salda z trajektórie o 1,5 percentnom hrubom domácom produkte (HDP).

Mimo vyrovnaného rozpočtu

Podľa RRZ ešte nebol dosiahnutý vyrovnaný rozpočet. "Rozpočet verejnej správy má byť podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vyrovnaný alebo prebytkový. Štrukturálny deficit verejnej správy bol v roku 2018 vo výške 1,24 % HDP čo znamená, že vyrovnaný rozpočet (štrukturálny deficit najviac 0,5 % HDP) nebol zatiaľ dosiahnutý," píše organizácia na sociálnej sieti.

Ako na horskej dráhe

Podľa tvrdení v statuse sa mohol vyrovnaný rozpočet dostaviť už dávno. "Výrazná odchýlka naznačuje, že vyrovnaný rozpočet mohol byť pri dodržaní pravidla dosiahnutý už v roku 2018, t.j. o rok skôr ako predpokladala vláda," vyčíta vláde RRZ. Za týmto javom vidia predovšetkým vyššie výdavky. "Dôvodom je najmä to, že neočakávané daňové príjmy a pokles úrokových nákladov vláda využila na rýchlejší rast výdavkov, čím došlo k výraznému prekročeniu výdavkového pravidla," argumentuje rada.

Výzva pre vládne orgány

Čas sa kráti a ani samotná vláda už nemá toľko času. RRZ tvrdí, že je potrebné zakročiť, a to najneskôr do konca roka. "Vzhľadom na identifikovanú výraznú odchýlku by mala vláda schváliť záväzný korekčný plán, ktorý by viedol k zníženiu štrukturálneho deficitu na 0,5 % HDP najneskôr do roku 2020," tvrdí RRZ, no v protiklade týchto názorov stojí samotné ministerstvo financií.

Rezort financií ale nevidí situáciu až tak bledo. "Podľa hodnotenia ministerstva financií (MF SR) došlo k nevýraznému odchýleniu od pravidla vyrovnaného rozpočtu, a preto nenavrhlo spustenie korekčného mechanizmu. Hodnotenie MF SR obsahuje podľa názoru RRZ nepresnosti. Ich odstránenie by viedlo k výraznej odchýlke vo výdavkovom pravidle už v základnom hodnotení MF SR," tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Ministerstvo sa bráni

Rezort, ktorý vedie Ladislav Kamenický, má iný názor a avizujú zverejnenie rozsiahleho stanoviska k tomuto hodnotenia začiatkom budúceho mesiaca. "Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2018, ktoré MF SR zverejnilo v predchádzajúcich týždňoch sa od dnešnej správy RRZ líši. Tento rozdiel prirodzene vyplýva z rozdielneho prístupu oboch inštitúcií. Postup MF SR zohľadňuje rovnako ako RRZ národné špecifiká, ale zároveň je silnejšie previazaný s európskymi fiškálnymi pravidlami. V rámci štandardného postupu zverejní MF SR podrobnejšie stanovisko k hodnoteniu RRZ začiatkom augusta," píše sa v stanovisku rezortu financií.