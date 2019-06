Voľby klopú na dvere: Sociálny balíček na ceste, ekonómovia varujú pred ďalším zadlžovaním

BRATISLAVA - Vláda podľa najnovších zistení avizuje ďalší sociálny balíček ktorý bude mať dosah na široké spektrum obyvateľov. Určený bude či už pre penzistov, rodičov alebo aj pre podnikateľské subjekty. Zaujímalo nás predovšetkým aj to, aký to bude mať dopad na štátny rozpočet.

Suma pripravovaného balíka sa má vyšplhať až na úroveň 550 miliónov eur. Balíček má mať dosah na zvyšovanie príspevkov, počíta však aj so znižovaním dane pre podnikateľov. Ďalšími súčasťami balíčka sú sociálne opatrenia vo forme zdvojnásobenia vianočného príspevku pre dôchodcov, zvýšiť sa má rodičovský príspevok ale aj oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov pre starších ľudí. Počíta sa aj so znížením firemnej dane z príjmov ale aj DPH na konkrétne produkty.

Predseda najsilnejšieho Smeru-SD si myslí, že odsúhlasenie tohto balíčka nemusí byť len záležitosťou vládnucich strán v parlamente. "Tak je nastavený tento balík, že by mohol získať podstatne viac hlasov, ako sú iba hlasy vládnej koalície," povedal Robert Fico. Šéf národniarov zas hodnotí aktuálnu ekonomickú situáciu na Slovensku veľmi priaznivo. Vďaka tomu si podľa neho môžeme dovoliť uviesť zníženie dane do praxe. „Niektoré opatrenia majú vplyv na štátny rozpočet v úbytku príjmu, ale niektoré sú aj prínosom do štátneho rozpočtu,“ myslí si Danko.

S čím prichádzajú

Vládne strany príchodom balíčkov avizujú tieto zmeny.

Ekonómovia majú svoj názor

Pohľad na pripravované zmeny majú aj odborníci. Pre Topky sa na danú tému vyjadril aj ekonomický analytik z inštitútu INESS Radovan Ďurana. "Vyrovnaný rozpočet bol signálom obyvateľom, ale jeho naplnenie predpokladalo neočakávaný hospodársky rast, ktorý by doplnil chýbajúce zdroje. Zázrak nenastal, štát nereformuje a málo šetrí, vyrovnaný rozpočet sa dostane do kategórie nesplnených snov," predpokladá Ďurana. Balíček podľa Ďuranu zadlžia Slovensko. "Ak sa naplnia prognózy rozpočtovej rady, tak hrozí deficit takmer 700 -800 mil. eur. Sociálne balíčky bude vláda rozdávať na dlh. Bude si musieť požičať, tak ako doteraz," myslí si Ďurana.

Svoj názor vyjadril aj Peter Goliáš z inštitútu INEKO. "Blížia sa voľby, tak vo vláde prevažuje snaha osloviť čo najviac voličov pred snahou ozdraviť verejne financie. V rozpočte je na tento rok naplánovaný nulový deficit, realitou je diera 700 až 900 miliónov eur. Parlament navyše schválil stropy na dôchodkový vek, ktoré zhoršujú verejne financie dlhodobo o ďalších zhruba 1000 miliónov eur. To je suma, ktorú by sme odteraz museli každý rok usporiť, aby sme v najbližších 50 rokoch nepocítili dôsledky stropov," uviedol Goliáš.

Aj Goliáš však vidí v zavedení balíčkov problém. "Hlavným negatívom je, že opatrenia zhoršujú udržateľnosť verejných financií. Vlada neprináša riešenia, z čoho ich zaplatiť. Pôjde to teda na dlh, ktorý budeme splácať neskôr. Čo sa týka jednotlivých opatrení, napríklad nižšia sadzba dane z príjmov pre firmy a živnostníkov s obratom do 100-tisíc eur bude motivovať väčšie firmy, aby sa umelo delili s cieľom platiť nižšiu daň. Navyše komplikuje daňový systém a narúša princíp rovnosti podmienok pre podnikateľov. Vianočným príspevkom pre dôchodcov ale aj nižšej DPH na potraviny sa da vyčítať nízka efektívnosť, lebo nepomáhajú len najchudobnejším, ale širokým skupinám obyvateľstva. Lepšie by bolo cieliť opatrenia na sociálne najslabších, čo sú najmä rodiny s viacerými deťmi a ľudia v hmotnej núdzi," myslí si riaditeľ inštitútu INEKO Goliáš.