Jasné stanovisko Klusa: Kotlebovci nebudú v europarlamente robiť nič alebo budú robiť hanbu

BRATISLAVA - Zástupcovia Ľudovej strany Našej Slovensko (ĽSNS) do Európskeho parlamentu neprinesú nič. Myslí si to opozičný poslanec Martin Klus. Podľa neho ich vyslaním do Bruselu Slovensko prišlo o dve miesta.

„Čudoval by som sa akejkoľvek európskej rodine, keby ich zobrali medzi seba. Ich možnosti čokoľvek ovplyvniť sú tak nulové. Sme na to zvyknutí aj v národnej rade. Do ničoho skutočne podstatného pre občanov Slovenska sa nezapájajú. Zriedkavo sa vyjadrujú k návrhom týkajúcich sa sociálnych vecí či zdravotníctva. Sú známi tým, že sa profilovali voči menšinám, najmä voči Rómom. Za takmer štyri roky sme ich nepočuli predložiť zmysluplný návrh, ktorý by riešil problém menšín. Podobne budú fungovať aj v Bruseli. Budú mať slušné peniažky na chod strany, nebudú robiť nič alebo budú robiť hanbu,“ povedal opozičný poslanec.

ĽSNS v europarlamente reprezentujú Milan Uhrík a Miroslav Radačovský. Nepatria k žiadnej frakcii - pôsobia ako nezávislí. Májové eurovoľby na Slovensku vyhrala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu pred druhým Smerom-SD a treťou Ľudovou stranou Naše Slovensko. Kresiel europoslancov sa okrem zástupcov ĽSNS ujali za PS/Spolu Michal Šimečka, Michal Wiezik, Martin Hojsík a Vladimír Bilčík. Smer v EP zastupuje Monika Beňová, Miroslav Číž a Robert Hajšel. Za KDH do EP nastúpil Ivan Štefanec a po brexite aj Miriam Lexmann. Za SaS v europarlamente sedí Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca. Hnutie OĽaNO zastupuje Peter Pollák.