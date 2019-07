Slovensko Vinogradova do Ruska nevydá, Gál sa obáva nespravodlivého procesu

BRATISLAVA - Slovenská republika nevydá Valentina Vinogradova do Ruskej federácie. Rozhodol o tom šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) potom, čo tento prípad preskúmal. Podľa neho by mohol byť Vinogradov v Rusku vystavený nespravodlivému procesu.

Podľa medializovaných informácií Vinogradov na Medzinárodnom arbitrážnom súde v Londýne vypovedal o úplatkoch pre vysokopostavených predstaviteľov ruskej vlády. Slovenská polícia ho zadržala v júli minulého roka na základe medzinárodného zatykača. Najvyšší súd SR ešte v marci rozhodol o tom, že Vinogradova možno vydať do Ruskej federácie. V súčasnosti je vo vydávacej väzbe, z ktorej by mal byť čoskoro podľa rezortu spravodlivosti prepustený.

"Minister spravodlivosti Gábor Gál po dôkladnom posúdení všetkých okolností prípadu extradície vo veci Valentina Vinogradova rozhodol o nepovolení jeho vydania do Ruskej federácie. Pre jeho nevydanie sú dôvodné obavy, že trestné konanie v dožadujúcom štáte by nezodpovedalo zásadám článku šesť Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a že vyžiadaná osoba by v dožadujúcom štáte bola vystavená prenasledovaniu pre jej politické názory alebo že by sa z týchto dôvodov zhoršilo jej postavenie v trestnom konaní alebo pri výkone trestu odňatia slobody," uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Drobová.

Gálovo rozhodnutie tak odporuje Najvyššiemu súdu SR, ktorý ešte na jar zamietol sťažnosť ruského občana Vinogradova proti vydaniu do jeho domovskej krajiny s tým, že jeho vydanie je možné. "Najvyšší súd SR na dnešnom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť vyžiadanej osoby Valentina V. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave, ktorým bolo rozhodnuté o tom, že vydanie menovaného do Ruskej federácie je prípustné," informovala vtedy hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová. Krajský súd v Trnave odobril jeho vydanie v novembri, pričom Vinogradov podal proti rozhodnutiu sťažnosť. V Rusku čelí podnikateľ obvineniu pre podvody v obchodoch s realitami. Posledné slovo pri vydávaní osôb do zahraničia má minister spravodlivosti.