VIDEO Ministri prezradili, kde budú dovolenkovať: Favoritom sú Tatry, Richter svojím výberom pobavil

Začiatok júla v pracovnom opojení

Nový minister financií Ladislav Kamenický, ktorý nahradil v stoličke šéfa rezortu Petra Kažimíra, sa priznal, že mu v rámci práce ešte stále neodzvonilo.

Ladislav Kamenický Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ja ešte stále pracujem aj budem pracovať. Mám pred sebou euroskupinu Ecofin v Bruseli a mám tam naplánovaných niekoľko stretnutí. Ak budem mať nejaký časový priestor, tak ho rád využijem. Ten program mám dosť nabitý a budem v ňom naďalej pokračovať. Mám rád celé Slovensko. Páčia sa mi Tatry a páči sa mi aj východné Slovensko. Myslím, že sme krásna krajina a človek sa na ňu musí pozerať s otvorenými očami," povedal Kamenický.

Miroslav Lajčák Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podobne je na tom šéf rezortu diplomacie. Miroslav Lajčák sa bude totiž ešte tri týždne venovať práci, no dodal, že obľúbenú lokalitu si už vybral. "Ja ešte tri týždne pracujem a potom je môj zásadný a hlavný dovolenkový plán ísť do Vysokých Tatier," povedal šéf ministerstva zahraničných vecí.

Výlet, ale aj tvrdá práca

Minister práce sa netají tým, že pôjde z jednej práce hneď do druhej. Tentokrát však pôjde o tvrdú robotu.

Ján Richter Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Áno, idem na Maltu. Mám záujem si zmeniť fasádu rodinného domu, takže týždeň tam budem len majstrovať," žartovným spôsobom poznamenal Ján Richter.

Andrea Kalavská Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ministerka zdravotníctva sa momentálne na dovolenkové oddychovanie nechystá, no potvrdila, že spolu s rodinou si vedia predstaviť kvalitný zážitok v zahraničí. "Asi pôjdem do zahraničia ale aj na Slovensko. Zo zahraničia už mám vybraté Anglicko a Škótsko. Ideme s celou rodinnou partiou. Je to taký spoločný výlet," prezradila Andrea Kalavská.

Peter Žiga Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Peter Žiga musel plány trocha pozmeniť, keďže jeho potomkovia sú už vyspelejší, no tiež sa zhodol na tom, že jeho favoritom sú, podobne ako u Lajčáka, Tatry. "Ja už mám trošku väčšie deti, takže my budeme skôr robiť takú troj až štvordňovú mestskú turistiku tak, ako sme to zvykli robiť aj v minulosti, napríklad niekde k vode. Pôjdeme do Tatier. Tie sú moja najobľúbenejšia destinácia," povedal Žiga.