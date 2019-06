Európa by mala byť dynamickejšia v kybernetickom priestore, tvrdí Danko

„Konštatovali sme, že sme veľmi radi, že už takmer neexistujú politické strany v rámci V4, ktoré by striktne hovorili o vystúpení, ale skôr sa orientujú na reformu Európskej únie,“ poznamenal na brífingu po skončení dnešného rokovania predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Podľa jeho slov sa zástupcovia krajín V4 zároveň zhodli na tom, že Európa by mala byť oveľa dynamickejšia v kybernetickom priestore, zároveň vyjadrili obavy z izolácie Európskeho parlamentu od národných parlamentov.

Stretnutie v Poprade sa koná v závere slovenského predsedníctva vo V4, ktoré od 1. júla preberie Česká republika. Danko tak dnes symbolicky odovzdal pomyselnú štafetu v predsedaní V4 českému kolegovi. Danko sa v rámci témy kybernetického priestoru zameral na problémy na Slovensku. „Predostrel som naše skúseností aj z predchádzajúcich volieb, keď nás počas kontroly rôznych financií v politickom boji ignorovali prevádzkovatelia digitálneho priestoru,“ poznamenal.

Výzvou, ktorú predstavuje digitálny svet, sa zaoberal aj predseda Národného zhromaždenia Maďarska László Kövér. „Existujú spoločnosti, ktoré sú veľmi silné, ale nie sú kontrolované žiadnym štátom, ktoré dokážu pôsobiť aj napriek kontrole jednotlivých krajín, aj proti zákonom týchto krajín. Kým Európska únia v tejto otázke nepokročí, nebudeme môcť hovoriť o ochrane ľudských práv,“ uviedol.

Predsedovia parlamentov sa zároveň zaoberali témou obrany, dvojakej kvality potravín, neobišli ani tému ochrany životného prostredia a klímy. Na margo zvýšeného záujmu o posledné voľby do Európskeho parlamentu, ktorých celoeurópska volebná účasť dosiahla takmer 51 percent, maršálek Sejmu Poľskej republiky Marek Kuchciński podotkol, že ide aj o výsledok intenzívnej spolupráce V4 v posledných rokoch.

„Signalizuje to, aby sme sa angažovali v prácach v parlamente i inštitúciách Európskej únie, aby sa zvýšila rola našich parlamentov k inštitúciám únie. Všade tam, kde pracujeme spoločne, dosahujeme veľmi dobré výsledky a dosahujeme naše ciele v rámci EÚ, náš hlas je počuteľný a berie sa na vedomie,“ povedal. Na dobrej spolupráci a význame fungovania skupiny V4 ako takej i v rámci pôsobenia v Európskej únii sa zhodli všetci účastníci stretnutia.

„Visegrád funguje a to sme si opäť potvrdili. I keď sa v niektorých názoroch nemusíme zhodnúť na 100 percent, pri vzájomnom stretnutí sa snažíme nájsť to, čo nás spája.Navzájom sa dokážeme podporiť,“ uviedol predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radek Vondráček, podľa ktorého české predsedníctvo nadviaže na to, kde slovenské skončilo.

„Česko do toho vstupuje za inej situácie, máme krátko po európskych voľbách, máme pred sebou vízie v rámci Európskej komisie, tvorenie orgánov Európskej únie, na stole máme Viacročný finančný rámec. Budeme reagovať na aktuálne dianie v Európskej únii,“ uviedol Vondráček pre médiá. Po dnešnej oficiálnej časti stretnutia čaká na predsedov parlamentov v piatok voľnejší program v podobe futbalového turnaja v Národnom tréningovom centre v Poprade.

Za Slovensko si v ňom okrem Danka zahrajú aj ďalší poslanci NR SR, napríklad Ľubomír Galko, ale aj bývali futbalisti Dušan Galis či Dušan Tittel. Pre Slovensko ide v poradí o piate predsedníctvo vo V4, začalo sa 1. júla 2018 a potrvá do 30. júna 2019. Naša krajina predsedala V4 v období kľúčových udalostí v európskom priestore. Slovensko ho prevzalo v čase rokovaní o budúcom Viacročnom finančnom rámci. V máji sa tiež konali voľby do Európskeho parlamentu.