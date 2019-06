SNS bude rapídne zvyšovať dôchodky, tvrdí Danko: Nedovolí, aby tu boli americké základne

„Môžeme otvárať diskusiu európskej armády, ale bez toho, aby sme iné štáty urážali,“ dodal. Predseda vyslovil fakt, že Nemci nechceli cudzie vojská a išli do Poľska, či Maďarska alebo Bulharska. „Vojská nie sú napr. v Rakúsku ani v Česku, prečo by mali byť u nás? Slovensko má predsa skúsenosť so sovietskymi vojskami a slovenský národ nie je pripravený mať cudzie vojská na našom území,“ doplnil predseda SNS.

Andrej Danko uviedol, že najlepšou cestou rozvoja pre Slovensko je rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Zase pre rozvoj Európy je dôležitá spolupráca európskych armád. „Nemôžeme si každý robiť individuálnu politiku ako Martin Poliačik, ktorý podpísal uznesenie proti navráteniu hlasovacích práv Rusku. Poškodil jednak dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí a vážne zneužil svoje právomoci ako člena v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy,“ vysvetlil.

Na oslavy SNP je dôležité pozvať významných štátnikov z krajín, ktorých občania sa podieľali na povstaní. „Každý, kto pozná históriu partizánskeho boja, uzná ich prítomnosť na augustových oslavách,“ skonštatoval líder strany. „Aj ostatní ústavní alebo vládni predstavitelia pozývali prezidenta Putina alebo Trumpa na oslavy SNP v Banskej Bystrici. Pán prezident Lukašenko je zástupcom národa, ktorý dáva úctu našim čelným predstaviteľom povstania. Ďalej je rozdiel medzi oficiálnou návštevou a byť hosťom oslavy. Pani prezidentka selektovala hostí podľa jej politického postoja. Údajne ani minister Lajčák nemá dobré informácie, pritom slovenský veľvyslanec ich mal, ohľadom pozvania pána prezidenta Lukašenka,“ zopakoval stanovisko predseda Danko z predošlých vyhlásení.

Slovenský jazyk bol kodifikovaný v roku 1843 na fare v Hlbokom, preto ho Slovenská národná strana nikdy nedovolí ponížiť, aby slovenčina bola podradeným jazykom voči inému. „Poslanec Dostál predložil zákon o slovenskom jazyku. Ak by ho koaličný partner podporil, tak neexistuje dôvod pre SNS zotrvať vo vláde. Ak sa niekto háda, tak politikou SNS je presadzovať zákony, ktoré pomôžu občanom. Rekreačné poukazy občania nakoniec ocenili. Politici majú slúžiť ľuďom a zlepšovať kvalitu života efektívnym riadením štátu. Ľudia chcú vidieť racionálne vládnutie a tými sú rýchlejšie stavebné konania, aby sa postavili diaľnice a nemocnice,“ argumentoval Andrej Danko.

Financovanie politických strán

S financovaním politických strán súhlasila nakoniec aj opozícia. Zákon bol prijatý preto, aby boli rovnaké pravidlá. V záujme každého musí byť, aby bolo všetkým jasné, kto strany financuje. „Musíme riešiť personálne, majetkové a finančné prepojenie medzi politickými stranami a tretím sektorom. Je logické, ak politická strana ide do politického boja, tak musí byť jasné, kto stranu financuje. Zrušením tretej strany bude kampaň prehľadnejšia, kto dané strany podporuje. Na základe echa štátnej komisie sú tu firmy a skupiny, ktoré kampane financujú a nevedia si s tým rady. Politické strany by mali viesť riadne účtovníctvo ako firmy. Peniaze v strane musia mať svoj strop. Ak sa vyskladajú na kampaň milionári z IT biznisu, tak ako máme s nimi hodnotovo súťažiť. Napr. aj v Maďarsku môžu fyzické osoby dávať dary len do určitej výšky. Vždy som si strážil financovanie strany SNS. Príkladom je pán Beblavý, ktorý je v štátnych pozíciách a stranách od roku 2002, potom sa na chvíľu stiahne a zrazu zaplaví internetový priestor? Sme povinní urobiť všetko preto, aby boli vzťahy transparentné, čisté a nebude žiadna pochybnosť o zdrojoch,“ povedal šéf strany SNS s tým, že aj novinári sa musia snažiť byť nezávislí, objektívni a nebyť prepojení na politické strany.

Ambíciou Slovenskej národnej strany vo voľbách v roku 2020 bude pomôcť strednému stavu, mládeži a seniorom. „Chcem, aby politika bola nástrojom na riešenie problémov ľudí, ochrániť digitálny priestor. Musíme ľudí ubezpečiť, že naše dáta nie sú spracovávané a niekam odovzdávané. Musíme konečne riešiť minimálny dôchodok a nastaviť ho efektívne, aby rástol s minimálnou mzdou. Ak budeme súčasťou vlády, tak sa pričiníme o to, aby sme rapídne zvyšovali dôchodok,“ zhrnul predseda NR SR a SNS Andrej Danko.