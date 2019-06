Danko odletel s podnikateľmi na misiu do Ruska: Majú nachystané konkrétne kontrakty

BRATISLAVA - Predseda parlamentu Andrej Danko v nedeľu popoludní odletel na podnikateľskú misiu do Ruska. Tú absolvuje od 30. júna do 3. júla s viac ako dvadsiatimi slovenskými podnikateľmi v mestách Moskva a Kazaň.

"Zúčastním sa parlamentného zhromaždenia, budem s ruským ministrom priemyslu Denisom Manturovom, máme nachystané konkrétne kontrakty, ktoré podpíšeme," priblížil plán pracovnej cesty tento týždeň Andrej Danko.

V pondelok by sa mal predseda parlamentu spolu s delegáciou zúčastniť v Moskve medzinárodného fóra "Rozvoj parlamentarizmu", absolvovať bilaterálne stretnutie s predsedom Národného zhromaždenia Arménskej republiky Araratom Mirzojanom a zúčastniť sa Slovensko-ruského podnikateľského fóra.

Práve na tomto fóre sa Andrej Danko stretne s Denisom Manturovom a slovenská delegácia by mala podpísať dve memorandá o spolupráci slovenských firiem s ruskými inštitúciami. Jedno memorandum by sa malo týkať pôdohospodárstva, druhé priemyslu. V utorok by sa mal Andrej Danko stretnúť v Moskve s predsedníčkou Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Valentinou Matvijenkovou a neskôr presunúť do Kazane.

V Kazani sa najskôr v utorok popoludní stretne s predsedom Štátnej rady republiky Tatarstan Faridom Muchametšinom, potom v stredu s prezidentom republiky Tatarstan Rustamom Minnichanovom a zúčastní sa "Podnikateľského fóra Tatrastan-Slovensko". Na záver pracovnej cesty sa vráti predseda parlamentu spolu s delegáciou späť do Moskvy, kde vystúpi na záverečnom plenárnom zasadnutí medzinárodného fóra „Rozvoj parlamentarizmu“.