Farmári rok po protestoch: Iniciatíva neskrýva sklamanie, ani jeden bod z memoranda nebol splnený

BRATISLAVA - Ani jeden z bodov Memoranda o reforme poľnohospodárstva, ktoré podpísali nespokojní farmári v júni 2018 v Bratislave, nebol splnený. Konštatovali to v sobotu farmári z Iniciatívy poľnohospodárov a geodet Ľubomír Bulla, ktorí prišli do hlavného mesta po roku od vlaňajších protestov.

Podľa Patrika Magdoška z iniciatívy neprišli protestovať, ale chcú, aby sa Bratislavčania opäť stretli s farmármi a vzťah mladých ľudí k pôde sa posunul na inú úroveň. "Na podpis memoranda a rokovanie boli pozvané aj koaličné strany. Vyjadrenie ministerky Gabriely Matečnej v tom čase bolo, že na všetkých bodoch sa pracuje a 90 % je splnených. Preto sme považovali rok po vyhláseniach za potrebné povedať, ako vnímame reálny stav na Slovensku," uviedol Magdoško na pripomienku, že memorandum podpísali v roku 2018 len opozičné strany.

V dokumente sa uvádza napríklad reforma fungovania Pôdohospodárskej platobnej agentúry, pozemkové úpravy, centrálny register zmlúv, poľnospodárska kobra či zákaz predaja slovenskej pôdy cudzincom a ďalšie. "V súvislosti s protestmi tejto opozičnej politickej iniciatívy upriamuje ministerstvo pozornosť verejnosti i médií na jej lídrov. Patrik Magdoško je vinný z vyhrážania sa zabitím voči svojmu konkurentovi v chove koní. Agropodnikateľa Františka Oravca tento týždeň košický okresný súd stotožnil ako osobu, v ktorej záujme jeho bratranec objednával nástražné výbušné systémy na poľnohospodársku konkurenciu Františka Oravca. Týmto je skutočný zámer týchto takzvaných farmárskych protestov odhalený," uviedlo v reakcii Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

K budúcim krokom iniciatívy Magdoško uviedol, že len politická zmena prinesie zmeny v agrorezorte a preto ju budú podporovať v parlamentných voľbách 2020. Pre Iniciatívu poľnohospodárov je dôležité, aby sa Slovensko dostalo z 37 % potravinovej sebestačnosti na úroveň 70 %, čo je reálne možné za 4 až 5 rokov, keď sa otvorí priestor pre malých a stredných farmárov.

Za pozitívum roka od protestov považuje Magdoško to, že zdvihli vlnu záujmu verejnosti o kvalitu potravín. Stúpla aj úroveň starostlivosti o pôdu na východnom Slovensku u tých, ktorí za to majú dotácie. Podľa neho ide o 30 % pôdy, najmä pasienkov. "Tlak iniciatívy rozvíril hladinu okolo pozemkových úprav a nedostala by sa na takú úroveň, ako je teraz. Otvorili sa témy a diskusie, ale, bohužiaľ, vidíme, že to nestačí, pretože reálne kroky z politickej vôle neprichádzajú," konštatoval.

Nespokojní malí a strední farmári prišli na traktoroch do Bratislavy 19. júna 2018. Žiadali pozemkové úpravy, stropovanie dotácií na konečného užívateľa podľa návrhu Európskej únie, spustenie protikorupčných opatrení v pôdohospodárstve a lesníctve. Prijal ich prezident SR Andrej Kiska a predseda parlamentu Andrej Danko.

Ministerka agrorezortu Gabriela Matečná uviedla, že väčšina bodov tzv. Košickej výzvy, ktorej splnenia sa aktivisti a farmári v apríli 2018 v Košiciach dožadovali, je splnená. Dňa 22. júna podpísali Memorandum o reforme poľnohospodárstva s opozičnými stranami SaS, OĽaNO, Sme rodina, Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko, SMK-MKP a KDH.