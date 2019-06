Drsný súboj Matoviča a Tomáša: Remišová ide do Kiskovej strany, okrem nej nemal v OĽaNO šancu nikto

Hlavnou témou medzi Erikom Tomášom a Igorom Matovičom bola téma voľby ústavných sudcov, ale aj pomery vo vnútri ich strán. Od Igora Matoviča odišlo minulý týždeň až päť poslancov, medzi nimi aj Veronika Remišová. Líder hnutia OĽaNO povedal, že Remišová sa stretávala s Kiskom od decembra a určite vstúpi do jeho strany. Remišová to popiera.

Remišová ide ku Kiskovi

Obaja politici hodnotili aj aktuálnu situáciu na domácej politickej scéne. Na margo odchodu piatich poslancov z klubu OĽaNO Matovič uviedol, že citeľná strata by to bola v prípade, keby odchádzalo päť silných poslancov. Odchádzajú štyria ľudia, ktorí by nemali žiadnu šancu prekrúžkovať sa z konca kandidátky. „A hľadajú si teplý flek, aby ich niekto do parlamentu znova vyniesol. Odchádza Veronika Remišová, ktorej odchodu nám je ľúto. Ale keď raz príde ponuka od prezidenta, čím ja môžem konkurovať, keď ju posielam na koniec kandidátky, aby tam bola ako všetci ostatní,“ uviedol Matovič.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

„Minimálne Veronika Remišová odchádza do strany Andreja Kisku. Je to také verejné tajomstvo. V našom projekte sú však odchody normálne, pretože sme slobodné hnutie a slobodní ľudia. Fakt je ten, že o odchode poslancov som sa dozvedel z médií,“ povedal Matovič. „Prvé stretnutie s Kiskom mali v decembri, odvtedy tých stretnutí bolo iks,“ dodal. Remišová Matovičove tvrdenia odmietla a tvrdí, že s Kiskom sa prvýkrát rozprávala o jeho politickej budúcnosti a novej strane minulý mesiac.

Zdroj: RTVS

V Smere sa nič nedeje

V strane Smer-SD sa v súčasnosti nedeje nič mimoriadne. Uviedol to v relácii O 5 minút 12 RTVS poslanec parlamentu Erik Tomáš. Podľa neho nie sú v strane závažné problémy aj napriek tomu, že premiér Peter Pellegrini má rozdielne názory ako Robert Fico. „Keď sa niekto v strane urazí, rozhodne to nemá riešiť prostredníctvom médií, pretože to je cesta do pekla a zabilo to každú politickú stranu. Pánovi Ficovi vyjadrili podporu všetky krajské organizácie. Diskutujeme o zmenách, ale nebudeme to riešiť cez médiá. V strane sa nedeje nič mimoriadne,“ priblížil Tomáš.

Zdroj: RTVS

Len nedávno bola pritom zverejnená výzva okresných štruktúr Smeru, ktoré požadoval odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z ich postov. „Robert Fico obehol osem krajských rád, osem krajských rád mu vyjadrilo podporu. Za seba chcem povedať, že by bolo dobré, keby sa strana Smer-SD skonsolidovala a sústredila na predvolebnú kampaň. Svoje miesto má aj Peter Pellegrini, svoje miesto má aj Robert Fico. My sa v strane dohodneme,“ skonštatoval Tomáš s tým, že predčasné voľby nepredpokladá.

Verím, že zvolíme zvyšných kandidátov na ústavných sudcov

Tomáš verí, že parlament v utorok dovolí ďalších, teda zvyšných piatich kandidátov na ústavných sudcov. Dúfa, že piate kolo volieb potrebné nebude. Spoluzodpovednosť za zdĺhavý proces voľby má podľa neho NR SR aj Kancelária prezidenta SR. Predseda OĽaNO Igor Matovič nesúhlasí. „Koalícia sa zúčastnila na voľbe. Rešpektujeme to, čo povedala pani prezidentka. Chceli sme len upozorniť, že situácia s Ústavným súdom SR nie je iba v politickej rovine, ale môže to mať právne následky. Nie je to ideálny stav, nie je to udržateľný stav, ale máme navolených 13 kandidátov. Pevne verím, že sa podarí dovoliť už potrebný počet kandidátov. Pevne verím, že sa to podarí a že už nebude potrebné piate kolo," vyhlásil Tomáš.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Poznamenal, že ak ale bude potrebné piate kolo, tak bude. „Bol by som veľmi rád, aby sa ten proces voľby už ukončil,“ skonštatoval Tomáš. Podľa Matoviča však celá zodpovednosť leží na vládnej koalícii a považuje ságu voľby sudcov za jej absolútne zlyhanie. Tá je podľa neho rozhádzaná a nevie sa dohodnúť. Tieto vyjadrenia označil za výhovorky. „Vy máte väčšinu a vo vašich rukách bolo, aby ste navolili kandidátov na ústavných sudcov,“ podotkol šéf OĽaNO.

Poslanci zvolili ešte vo štvrtok 20. júna iba expolitika Radoslava Procházku, pričom pôvodne zástupcovia koalície hovorili o šiestich či štyroch menách. Igor Matovič pripomenul, že opozícia sa v tomto prípade správa zodpovedne, ale nemá potrebný počet hlasov. „To, čo sa stalo minulý týždeň, sa zapíše do dejín, keď sme videli absolútny úpadok moci Roberta Fica. Voľbu sudcov má v rukách vládna koalícia, ktorá sa zjavne nevie dohodnúť. My sme hlasovali a budeme sa aj naďalej správať zodpovedne,“ uviedol Matovič.