Progresívci a Spolu pôjdu do parlamentných volieb v koalícii: Lídra ešte nemajú, čakajú na Kisku

BRATISLAVA - Lídri strán Progresívne Slovensko a Spolu dnes oficiálne oznámili, že pôjdu v koalícii aj do parlamentných volieb. Kto bude líder, na tom sa plánujú dohodnúť v lete. Stále totiž čakajú na to, či sa k nim pripojí aj Andrej Kiska so svojou stranou. Budú mať jednotný program a jeden poslanecký klub.

Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia pôjdu ako koalícia aj do parlamentných volieb. Michal Truban a Miroslav Beblavý to dnes oznámili na spoločnej tlačovej konferencii. Podpísali aj koaličnú dohodu, ktorá má platiť nielen do volieb, ale aj v prípadnej vládnej koalícii.

Museli sme robiť kompromisy

„Každý z nás musel urobiť kompromisy, aby sa nám podarilo to, prečo sme išli do politiky, aby sme priniesli zmenu,“ povedal predseda PS Michal Truban. Podľa jeho slov chcú ukázať, že sú novými politikmi, ktorí sa nechcú hádať, ale majú ambíciu ukázať, že sa vedia dohodnúť.

„Dnes podpíšeme koaličnú dohodu do parlamentných volieb. Je to pre nás dôležitý deň, pretože určuje pre nás trasu nielen na najbližších deväť mesiacov, ale aj na najbližších päť rokov,“ povedal Beblavý s tým, že aj vo vláde chcú vystupovať spoločne a vytvoriť spoločný poslanecký klub.

Lídra si zvolíme do septembra

Lídra kandidátky vyberie koalícia definitívne do septembra. Výber danej osoby bude vychádzať z toho, kto vie najlepšie viesť tím, ktorý prinesie zmenu pomerov. „Zhodli sme sa, že zmena Slovenska je pre nás dôležitejšia ako to, kto bude líder. Zahodili sme egá a dohodli sme sa na princípoch, spoločnom postupe do volieb, spoločnej kandidátke, spoločnej kampani a na spoločnom cieli - zmene krajiny k lepšiemu,“ povedal Beblavý. Truban doplnil, že ho vyberú na základe prieskumov verejnej mienky, ale aj ďalších faktorov. „Je to aj o dohode, nielen o číslach,“ skonštatoval. Pripustil možnosť, že lídrom koalície sa môže stať aj skupina osôb.

Koalícia zatiaľ nepredstavila kandidátku, pretože chcú byť stále otvorení spolupráci. „Veríme, že potrebu spolupráce a spájania pochopí aj náš hodnotový partner Andrej Kiska. Vieme si predstaviť bližšiu spoluprácu. Držíme mu palce a veríme, že čoskoro začneme rokovania o koordinovanej a silnej spolupráci, vďaka ktorej budeme vedieť zostaviť vládu, ktorá zmení štýl politiky na Slovensku. Vládu, ktorá bude pevná a vydrží celé štyri roky. A skutočne dokáže začať riešiť problémy, ktoré ľudí trápia,“ dodal Beblavý.

Spolupráca po voľbách

Oba mimoparlamentné subjekty sa zaviazali, že vytvoria po voľbách spoločný poslanecký klub v NR SR a v rokovaniach o zostavení vládnej koalície budú postupovať spoločne a jednotne. Koalícia vylúčila akúkoľvek formu povolebnej spolupráce so stranami SMER-SD, ĽSNS a SNS. Zároveň jej cieľom je vytvoriť vládu bez strany SME RODINA a populistov.

„SMER nikam neodchádza. Je možné, že dostane prívetivejšiu tvár, ale bude to ten istý oligarchický SMER, ktorý za 12 rokov vlády katastrofálne zlyhal. A stačí, keď vyhrajú len o 1%, dostanú šancu zostaviť vládu s ĽSNS, prípadne SNS či populistami a nič sa nezmení. Preto spájanie sa nesmie zostať iba frázou. Stará mentalita kopania iba za seba sa musí skončiť,“ uviedol Beblavý.

Zhodli sa na tom, že na Slovensku už ľudia nechcú rozdrobenosť, hádky či škriepky. „Presne takýto prístup starej opozície držal pri moci Roberta Fica a vlády SMERu. Ľudia chcú spoluprácu, dobré, premyslené a prepočítané riešenia a kandidátov, ktorí sú odhodlaní tieto riešenia presadiť,“ dodal Truban. V nasledujúcich týždňoch sa bude koalícia pripravovať a chce predstaviť jednotný, prepracovaný a poctivý program.

Nová generácia

Spoločne chcú ukázať, že vedia spolupracovať, pretože to je jediná cesta, ako posunúť Slovensko dopredu. „Naša generácia má šancu na túto zmenu, starí politici ju nebudú chcieť, ale my ideme spoločne do parlamentných volieb, aby sme ukázali, že je to možné,“ vysvetlil dôvody spojenia oboch strán Truban. Na otázky o spolupráci s inými stranami odpovedali, že vylučujú len spoluprácu so Smerom-SD, ĽSNS a SNS.

Stará generácia politikov podľa nich premárnila šancu. „Dohodou PS a SPOLU chceme ukázať, že sme nová generácia politikov, ktorí sa už nemôžu pozerať na to, ako sa niektoré problémy krajiny nedokázali vyriešiť ani za 20 rokov. Školstvo, zdravotníctvo a obrovská nespravodlivosť sú tu stále a tí, ktorí ich mali riešiť, sa tvária, že za tie ďalšie 4 roky ich spokojne vyriešia,“ povedal Michal Truban, predseda Progresívneho Slovenska.