Názov Kiskovej novej strany je známy: Začal sa zber podpisov

BRATISLAVA - Názov Kiskovej novej strany je známy. Bude sa volať „Za ľudí“. Už zajtra preberie symbolicky z rúk Andreja Kisku prezidentský úrad Zuzana Čaputová. Svoje politické ambície oznámil Kiska začiatkom apríla, do jeho strany vstúpilo niekoľko ľudí, oficiálne oznámi detaily v pondelok.

Nová strana Andreja Kisku sa bude volať "Za ľudí." Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk. Potvrdil im to zdroj z ministerstva vnútra. Na rezort bolo doručené oznámenie o začatí zbierania podpisov.

Podrobnosti v pondelok

Prezident oznámil založenie strany začiatkom apríla. Podrobnosti by mal predstaviť v pondelok 17. júna. Stranu by mal predstaviť v Banskej Bystrici. Do jeho strany zatiaľ oficiálne vstúpili primátor Hlohovca Miroslav Kollár, starosta Spišského Štvrtka Vladimír Ledecký, bývalá štátna tajomníčka Mária Kolíková a bývalý hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko.