Najnovší volebný prieskum: Prvýkrát je v ňom zaradená aj strana Andreja Kisku, nie je to žiadna sláva!

BRATISLAVA - Agentúra Focus zverejnila prvý oficiálny prieskum, do ktorého zaradila aj novú stranu Andreja Kisku. Tá získala niečo vyše šiestich percent. Focus zrealizoval prieskum s novou stranou Andreja Kisku aj bez nej. Smer v oboch prípadoch zvíťazil, koalícia PS a Spolu skončila na druhom mieste a značne posilnila. Tretia skončila Kotlebova ĽSNS. Most by sa do parlamentu ani v jednom prípade nedostal.

Agentúra uskutočnila prieskum v dňoch 1. júna až 11. júna na vzorke 1017 respondetov. Zverejnili prieskum s novou stranou Andreja Kisku i bez nej. V oboch prípadoch na prvom mieste skončila strana Smer, za ňou nasledovala koalícia Progresívne Slovensko a Spolu a na treťom mieste skončila Kotlebova ĽSNS. Kiskova strana by skončila na ôsmom mieste. SNS by mala okolo siedmich percent a Most-Híd by sa ani v jednom prípade do parlamentu nedostal.

Bez Kiskovej strany

Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, s 19,7 percenta by v nich zvíťazila strana Smer-SD. Na druhom mieste by bola koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so 17,8 percenta hlasov a tretia ĽSNS s 12,5 percenta hlasov.

Zdroj: Agentúra Focus

S Kiskovou stranou

V prieskume, ktorý zahŕňal aj Kiskovu stranu by získal Smer 19,5 percenta, koalícia PS a Spolu 15,3 a za nimi by nasledovala Kotlebova ĽSNS, KDH, SNS, SaS a Sme rodina. Na ôsmom mieste by sa umiestnila Kiskova nová strana so ziskom 6,2 percenta.

Zdroj: Agentúra Focus

Koalícia PS a Spolu sa tak stáva jasným lídrom opozície. Oproti máju poskočili o niekoľko percent. Smeru preferencie aj naďalej klesajú, vladú by zostavovali len veľmi ťažko. Keďže Most by sa do parlamentu nedostal, spolu so SNS by mali len 46 mandátov a potrebovali by osloviť ďalšie strany. Už dlhšie sa špekuluje o možnej spolupráci s ĽSNS alebo Sme rodina. Všetci zatiaľ spoluprácu odmietli.

PS a Spolu by získali 31 mandátov, čo by im uľahčilo vytváranie novej vlády. Ak sa nespoja s Kiskom získali by 26 mandátov. Dokopy s Kiskovou stranou, s SaS a OĽaNO by získali 59 mandátov a takisto by potrebovali osloviť ďalšie strany.