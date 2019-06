Identita brunetky, ktorú pristihli s Kotlebom na letisku, odhalená: FOTO so šéfom z Egypta

BRATISLAVA - Identita mladej slečny, ktorá sprevádzala Mariana Kotlebu na dovolenkovom lete do Egypta je odhalená. Spočiatku bolo okolo medializovaných fotografií zopár otáznikov. Mnohí netušili prečo predsedu ĽSNS na ceste nesprevádza jeho manželka Frederika a kto je záhadná žena po boku Kotlebu. Teraz je už všetko jasné.

Prvotné informácie, ktoré spomínanú sériu fotiek sprevádzali, hovorili o tom, že ide o Kotlebovu asistentku. Na snímkach je odfotený šéf strany, ktorý sa za prítomnosti mladej brunetky presúva do lietadla. Cieľom cesty bolo egyptské mesto Hurgada.

Predseda ĽSNS tam cestoval, no s jednodňovým oneskorením oproti manželke Frederike. Identita mladej slečny, ktorá sa na týchto fotkách spolu s Kotlebom vyskytuje, je už známa.

Odkaz na sociálnej sieti

Fotografie, na ktorých dvojica nastupuje do lietadla, zverejnila satirická stránka Zomri na sociálnej sieti. Netrvalo dlho a dohady o tom, že šéf ĽSNS cestuje do Egypta za svojou rodinou potvrdila samotná slečna, ktorá Kotlebu sprevádzala na tejto ceste. Po príchode do Egypta sa rodinka odfotila na sociálnej sieti a neodpustili si uštipačný komentár na margo stránky Zomri. "Srdečne pozdravujeme z Egypta. PS: neZomrite z toho tepla slniečka," napísala pod fotku žena s menom Ariana Palme.

Rožňavský pôvod a sympatie k Mazurekovi

Podľa uvedených informácií a podľa blogu, ktorý písal Ján Benčík, je Ariana Palme okresnou predsedníčkou ĽSNS v Rožňave krajskou predsedníčkou Kotlebovej Ľudovej mládeže pre Košický kraj. Na sieti instagram sa prezentuje pod prezývkou aryana48, kde sa pochválila aj šteklivými zábermi.

Fotky s členmi ĽSNS

Palme tiež netají svoje sympatie ku kotlebovcom a ich politickej strane, o čom svedčí aj záber s členom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, Milanom Mazurekom. Na jeho konte sú už mnohé kontroverzné vyjadrenia voči týmto menšinám a známe je aj video, kde stál v skupine ľudí, ktorí hádzali dlažobné kocky na arabskú rodinu pri bratislavskej vlakovej stanici.

Na blogu Benčíka sa píše aj o tom, že Ariana Palme sa ako kandidátka zúčastnila volieb do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Nechýba ani množstvo fotiek v tričku Kotlebovej strany alebo pózovanie pri buste Andreja Hlinku.

Stranu chceli rozpustiť

Strana ĽSNS má už za sebou aj proces o možnom rozpustení hnutia, ktorý inicioval generálny prokurátor. Jaromír Čižnár podal podnet na zrušenie tohto hnutia ešte 24. mája 2017. Čižnár odôvodnil svoj postup tým, že po vyhodnotení rozsiahlych podkladov sa ukázalo, že strana ako extrémistická politická strana s fašistickými tendenciami svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy. Súd nakoniec rozhodol v prospech Kotlebovej strany.