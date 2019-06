Horúčavy budú gradovať: MAPA Prvé varovanie pred búrkami! Neuveríte, čo sa prehnalo na východe

BRATISLAVA – Mimoriadne teplo bude až do konca týždňa. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy prvého a druhého stupňa pred vysokými teplotami. Najteplejšie bude na západe a juhozápade krajiny, kde budú teploty atakovať štyridsiatky! Horúčavy sa však nezaobídu bez zrážok a búrok. No a začiatkom týždňa sa pri Michalovciach vyskytla búrka, ktorá spôsobila škody silným vetrom. Podľa jednej výpovede mohli byť spôsobené tornádom, odborníci sa tento prípad rozhodli uviesť na pravú mieru.

Meteorológovia varujú: Na Slovensko sa už valia búrky

Zdroj: SHMÚ

Dnes bude horúco, no môžete zmoknúť, hrozia aj búrky s krúpami

Nad Česko, Poľsko a Rakúsko postúpi od západu rozpadávajúci sa studený front spojený s tlakovou nížou nad Britskými ostrovmi. Pred ním k nám bude od juhu až juhozápadu prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch.

Zdroj: SHMÚ

Podľa meteorológov bude naďalej mimoriadne teplo (až 35 stupňov Celzia). Popoludní a večer sa však pri prechodne zväčšenej oblačnosti vyskytnú ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a s krúpami. Predpokladané množstvo zrážok je do 3, pri búrkach ojedinele okolo 15 mm.

Druhý výstražný stupeň pred vysokými teplotami bol vydaný pre okresy Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Galanta, Šaľa, Nové Zámky, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Menované regióny by mali 35-stupňové horúčavy potrápiť od dnešnej 15. do 18. hodiny.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha prvého stupňa pred búrkami bola vydaná od 16. hodiny do cca polnoci pre okresy Pezinok, Malacky, Trnava, Senica, Skalica, Hlohovec, Piešťany, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Topoľčany, Partizánke, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Turčianske Teplice, Ilava, Martin, Žilina, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

Zdroj: SHMÚ

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h. „Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov),“ vystríha SHMÚ.

Piatok

Studený front sa bude nad našou oblasťou rýchlo rozpadávať. Zároveň vo vyšších vrstvách ovzdušia sa od juhu do našej oblasti opäť rozšíri hrebeň vyššieho tlaku vzduchu.

Zdroj: SHMÚ

Naďalej bude mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36, na Orave a pod Tatrami bude okolo 29 stupňov. Opäť nás čaká jasný až polooblačný deň, ale ojedinele, na severe miestami, hrozia prehánky či búrky, dokonca aj intenzívne. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Výstraha 2. stupňa bola vydaná aj na piatok pre celý Bratislavský kraj, takmer pre celý Trnavský, Nitriansky a Košický kraj, v ktorých platí od 15. do 18. hodiny.

Zdroj: SHMÚ

Sobota

Do našej oblasti bude od juhu pokračovať prílev veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu. V ňom sa nad naším územím bude udržiavať nevýrazné tlakové pole.

Zdroj: SHMÚ

Bude poriadne horúco, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 31 až 36, na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 29 stupňov. Popoludní bude prechodne miestami oblačno a výnimočne sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Fúkať bude iba slabý, cez deň prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h.

Tridsaťpäťstupňové horúčavy v sobotu okrem oblastí uvedených vyššie navyše potrápia už celý Nitriansky a skoro celý Banskobystrický kraj. Ako SHMÚ varoval, vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. „Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornil ústav.

Zdroj: SHMÚ

Nedeľa

Do strednej Európy postúpi od západu studený front spojený s tlakovou nížou nad Britskými ostrovmi.

Zdroj: SHMÚ

SHMÚ avizuje veľmi teplo a dusno. Najvyššia denná teplota totiž vystúpi na 25 až 31, pričom na juhovýchode až na 33 stupňov. Malo by byť polooblačno, cez deň prevažne oblačno a postupne sa od západu miestami prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno.

Kolapsy z tepla pribúdajú, dbajte na prevenciu

Počet kolapsov z tepla stúpol, stredu potrebovalo pomoc zdravotníckych záchranárov 76 pacientov. Najviac, 12 pacientov, bolo ošetrených v Košickom kraji, najmenej zásahov evidovali v Trenčianskom kraji, kde mali ťažkosti v dôsledku horúčav siedmi pacienti. Agentúru SITA o tom informovala manažérka komunikácie s verejnosťou Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Alena Krčová. Záchranári v utorok 11. júna zasahovali pri 59 kolapsoch, deň predtým pomoc potrebovali 74 pacienti, ktorí skolabovali v dôsledku vysokých teplôt.

Zdroj: gettyimages.com

Záchranná zdravotná služba opätovne apeluje na verejnosť, aby dbala na prevenciu – zdržiavať sa v interiéri od 11:00 do 15:00 a dodržiavať dostatočný pitný režim. „Vysoké teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus, najohrozenejšie sú však deti, seniori a chronickí pacienti. Ak sa už nevyhneme pobytu vonku, netreba zabudnúť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev. Tekutiny treba dopĺňať priebežne, počas celého dňa a nečakať na pocit smädu. Ideálne je piť čistú vodu, minerálne vody, zriedené ovocné a zeleninové šťavy. Kávu s mierou, alkoholu je vhodné vyhnúť sa úplne, pretože rozširuje cievy,“ priblížila Krčová.

Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta ochladzujeme a podávame mu tekutiny po malých dúškoch. V prípade zhoršenia zdravotného stavu treba kontaktovať tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako ďalej postupovať.

Prehnalo sa v blízkosti Michaloviec tornádo? Meteorológovia v tom majú jasno!

V utorok sa pri Michalovciach vyskytla búrka, ktorá spôsobila škody vetrom. Podľa jednej výpovede mohli byť spôsobené tornádom, no to je zatiaľ to jediné, čo túto možnosť podporuje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) sa preto tento prípad rozhodol spresniť.

Na snímke spomínaný úkaz, ktorý sa vyskytol pri Michalovciach. Zdroj: SHMÚ

Ako uvádza, izolovaná búrka prišla do oblasti od juhovýchodu až juhu. Nevykazovala nijaké špeciálne črty či vývoj. Čo sa podmienok týka, vzduch bol veľmi teplý (teplota 32 až 33 stupňov Celzia), no dosť suchý, relatívna vlhkosť 32 až 35 percent. „V takýchto podmienkach búrky zvykne sprevádzať silný vietor, ktorý sa však vyskytuje len na veľmi malom území. Ide o jav zvaný microburst, teda v dôsledku náhleho prepadu vzduchu v zostupnom prúde búrky pozorujeme na zemskom povrchu silný vietor (microburst je teda veterný jav, nie zrážkový, ako sa často nesprávne zamieňa),“ vysvetlil SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

A ako vzniká? Tak, že vo vzduchovej bubline padajúcej k zemi v zostupnom prúde búrky dochádza v suchom vzduchu k výraznému výparu dažďových kvapiek a topeniu krúp, dôsledkom čoho sa vzduchová bublina ochladzuje. Ochladzovaním je ťažšia, a teda rýchlejšia, čo spôsobí silný nárazový vietor na zemskom povrchu, no len vo veľmi malej oblasti (niekedy môže byť vidno aj slabú rotáciu v smere hodinových ručičiek).

Zdroj: SHMÚ

„Búrka zasiahla aj priamo našu stanicu Michalovce (Močarany). Pri prechode búrky sa v priebehu 20 minút ochladilo z 31 na 19 °C a v priebehu 10 minút spadlo takmer 10 mm zrážok, čo je intenzívny dážď. Pri tak silných zrážkach v suchom prostredí je teda vysoká pravdepodobnosť, že boli sprevádzané silným vetrom generovaným práve intenzívnym zostupným prúdom, teda microburstom. Náraz vetra bol viac ako 80 km/h,“ priblížil SHMÚ. Na záver dodal, že zatiaľ všetky dostupné informácie poukazujú na microburst, nie na tornádo.