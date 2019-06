Vláda odobrila zrušenie poplatkov pri zmene priezviska po sobáši: Do športovísk pôjdu milióny

BRATISLAVA - Vydanie nových dokladov po zmene priezviska po uzavretí manželstva by malo byť oslobodené od správnych poplatkov. Počíta s tým novela zákona o správnych poplatkoch. Vláda súhlasí s návrhom poslancov Národnej rady SR Juraja Blanára a Roberta Fica (obaja Smer-SD).

"Návrh zákona má za cieľ podporiť vytváranie tradičných foriem rodiny a uľahčiť finančnú situáciu manželov, a to oslobodením od správnych poplatkov za úkony alebo konania podliehajúce poplatkovej povinnosti podľa zákona o správnych poplatkoch, ale i súdneho poplatku podľa zákona o súdnych poplatkoch (zápis zmien do obchodného registra), ktoré bezprostredne súvisia s uzatvorením manželstva a následne so zmenou priezviska jedného z manželov v dôsledku uzatvorenia manželstva," vysvetľujú poslanci Smeru-SD.

Pôjde podľa nich teda o bezplatné vydanie všetkých druhov dokladov, o vydanie ktorých osoby požiadajú v dôsledku zmeny priezviska po uzavretí manželstva, a tiež o zápis zmeny v obchodnom registri. Poslanci pripomínajú, že v súčasnosti sa napríklad za vydanie občianskeho preukazu platí 4,50 eura, za vydanie cestovného pasu 33 eur. Vodičský preukaz či medzinárodný vodičský preukaz takto stojí 6,50 eura. Tri eurá sa platia zas napríklad za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení. Súčasný zákon hovorí aj o ďalších poplatkoch.

Peniaze na obnovu historického SND idú na technické problémy novej budovy

Väčšina peňazí určených na opravy historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) sa má minúť na vyriešenie havarijných stavov v novom bratislavskom sídle SND. Konkrétne ide o 954 367,34 eura nevyčerpaných z celkovej sumy 980-tisíc eur. Naša prvá divadelná scéna chce za ne zaplatiť prístroje, zariadenie, techniku a náradie nevyhnutné na modernizáciu riadiaceho systému scénického zariadenia Opery a Baletu v novej budove SND na Pribinovej ulici. Vyplýva to z Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2018 kapitole Ministerstva kultúry (MK) SR. Materiál z dielne ministerstva kultúry schválila na svojom dnešnom rokovaní vláda.

Väčšina peňazí určená pôvodne na opravu historickej budovy SND je potrebná pre sálu Opery a Baletu SND. Sála je najväčšou scénou národného divadla a tento aj minulý rok v nej opakovane zlyhala javisková technika. Bez fungujúcej javiskovej techniky musí SND rušiť predstavenia a obmedziť tvorbu, čím zároveň príde o časť tržieb. Posledná takáto havária sa týkala počítačového vybavenia javiskovej techniky a zapríčinila zrušenie predstavenia opery Tosca 26. marca tohto roka a „s vysokou pravdepodobnosťou sa tieto situácie budú opakovať čoraz častejšie“, uviedlo v materiáli MK SR. SND preto požiadalo svojho zriaďovateľa - ministerstvo kultúry „o možnosť využiť nevyčerpané finančné prostriedky pôvodne určené na zabezpečenie nevyhnutných opráv historickej budovy SND na financovanie úspešne ukončeného verejného obstarávania na rekonštrukciu riadiaceho systému Opery a Baletu v Novej budove SND“.

Slovenské národné divadlo zaistilo v historickej budove na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave nevyhnutné udržiavacie práce. Zároveň prispôsobilo hrací plán súčasným technickým podmienkam tak, aby sa budova dala využívať až do začiatku komplexnej rekonštrukcie. Tá je plánovaná po ukončení jubilejnej 100. divadelnej sezóny 2019/ 2020, vyplýva ďalej z materiálu.

O finančnom zabezpečení rekonštrukcie historickej scény národného divadla rozhodla vláda v decembri 2017. Zo štátneho rozpočtu určila na tento účel 980-tisíc eur. „V roku 2020 si pripomenieme 100 rokov od založenia SND. Všetci sme si vedomí, že naša historická budova SND potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu, aby sme aj naďalej vytvorili priestor pre pôsobenie našich umeleckých súborov v technických, prevádzkových a estetických kritériách zodpovedajúcich podmienkam 21. storočia,“ reagoval vtedajší generálny riaditeľ SND Marián Chudovský na rozhodnutie kabinetu.

Historickú budovu SND na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave otvorili v roku 1886 ako mestské divadlo, od roku 1920 je sídlom SND a je kultúrnou pamiatkou. Naposledy hlavnú scénu národného divadla komplexne rekonštruovali v rokoch 1968 až 1972. Odvtedy sa robili iba čiastkové úpravy. Divadlo preto potrebuje rozsiahlu obnovu celého objektu. Opravovať sa majú priestory a hlavné technické a technologické zariadenia. Zaistiť majú riadnu umeleckú aj technickú prevádzku a bezpečnosť zamestnancov, ale aj bezpečnosť a komfort návštevníkov.

Do obnovy a výstavby športovísk by malo ísť 21 miliónov eur

Do roku 2021 by malo 21 miliónov eur pomôcť rozšíriť a zrekonštruovať futbalovú, hokejovú, ale i atletickú infraštruktúru, zmodernizovať športovú strelnicu v Trnave i vybudovať univerzitné športové centrum. Ráta s tým návrh výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 až 2021 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

"Jednotlivé projekty, ktoré sú súčasťou materiálu, boli vyberané na základe popularity a úspešnosti športu, členskej základne športovcov do 23 rokov i využiteľnosti športovej infraštruktúry," ozrejmil rezort školstva v dôvodovej správe. Na podporu modernizácie futbalovej infraštruktúry je stanovená alokácia vo výške 7,5 milióna eur. Necelá polovica (štyri milióny) má pokryť druhú etapu projektu - výstavbu, modernizáciu a dobudovanie futbalovej infraštruktúry. Investície sa týkajú tribún i zázemia štadiónov, ale i zlepšenia technického stavu hracej plochy a tréningových ihrísk. Minimálna výška podpory, o ktorú možno požiadať, je 10.000 eur a maximálna 50.000 eur s povinným kofinancovaním vo výške 25 percent celkových výdavkov.

Ďalší milión eur by mal slúžiť na vybudovanie tréningových ihrísk s umelou trávou so štandardnými rozmermi (105 x 68 metrov), ktoré majú do roku 2021 vybudovať v Trnave a Brezne. Rovnako milión eur je určený na vznik dvoch futbalových akadémií, ktorých sídlom majú byť Podbrezová a Zlaté Moravce. "Cieľom tohto projektu je vytvoriť atraktívny priestor na športovú a mimošportovú činnosť mládeže v celej spádovej oblasti príslušných lokalít," uvádzajú predkladatelia materiálu.

Národnom tréningovom centre (NTC) v Poprade by zasa mala do roku 2021 vyrásť krytá tréningová hala, alokácia na tento účel je vo výške 1,5 milióna eur. Na zlepšenie hokejovej infraštruktúry budú vyčlenené dva milióny eur. „Účelom podpory sú najmä výstavba a technické zhodnotenie zázemia hokejových štadiónov (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa, klubovňa), investície do nevyhnutnej obnovy hokejových štadiónov (strecha, opláštenie, plocha, mantinely, technické zariadenia)," spresňuje rezort. Zámerom projektu je vytvoriť kvalitnejšie podmienky na tréningový proces mládeže, a tým prispieť k formovaniu kvalitnej hráčskej generácie, z ktorej bude profitovať v budúcnosti i slovenská reprezentácia.

Modernizácia infraštruktúry sa výrazným spôsobom má dotknúť i atletických štadiónov, na tieto účely bude na projekty s realizáciou do roku 2021 vyčlenených päť miliónov eur. "Zámerom projektu je realizácia rekonštrukcie alebo výstavby 15 až 20 atletických štadiónov," uvádzajú predkladatelia správy.

Rozšírenie a modernizácia kapacít športovej strelnice Štrky v Trnave je zámerom ďalšieho projektu, na ktorý je vyčlenených 1,5 milióna eur. Strelnicu, postavenú pred 50 rokmi, využívajú okrem športových strelcov ako tréningové miesto aj ozbrojené zložky. Modernizácia má okrem rozšírenia kapacít vybudovať podmienky na to, aby sa na tomto športovisku mohli konať aj medzinárodné podujatia väčšieho rozsahu.

Bokom by nemali ostať ani ostatné športy, ktoré združuje Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Na dobudovanie a modernizáciu športovej infraštruktúry sú alokované tri milióny eur. V plánoch modernizácie športovej infraštruktúry je tiež vybudovanie univerzitného športového centra – viacúčelovej haly v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na pozemku, ktorý poskytne univerzita, by malo vzniknúť multifunkčné športovisko, ktoré bude slúžiť aj na potreby športovej reprezentácie a organizovanie významných národných a medzinárodných športových podujatí v halových športoch. Alokácia na tento účel predstavuje dva milióny eur.