Vláda zasadne po letnej prestávke: Rozhodne o reforme nemocníc aj občianskych pre deti

BRATISLAVA - Občianskymi preukazmi pre deti do 15 rokov, úpravou cien liekov alebo očkovaním ako podmienkou pre prijatie dieťaťa do škôlky sa bude na svojom prvom zasadnutí po letnej prestávke zaoberať vláda. Ministri budú pravdepodobne rozhodovať aj o návrhu veľkej reformy nemocníc, takzvanej stratifikácii, ktorú v utorok (20. 8.) odobrila Legislatívna rada vlády.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) rade reformu predložila formou novelizácie súčasnej legislatívy, a nie ústavného zákona, ako to od nej žiadal šéf Smeru-SD Robert Fico. Navrhovaná reforma nemocníc by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Cieľom je podľa ministerstva zabezpečiť pre pacienta kvalitnú a dostupnú ústavnú starostlivosť.

Občianske preukazy pre deti navrhuje zaviesť rezort vnútra. Preukaz bez fotografie by mali mať do konca roka 2021 všetky deti do 15 rokov. Takýto občiansky preukaz by mal slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Autentifikácia čipom bude od roku 2022 jediným spôsobom, ako sa do danej dokumentácie dostať. Polícia by preukaz deťom mala zasielať automaticky.

Vláda má v stredu rozhodnúť aj o tom, či bude podmienkou prijatia dieťaťa do predškolského zariadenia absolvovanie všetkých očkovaní podľa očkovacieho kalendára. Rezort zdravotníctva tiež navrhuje upraviť podmienky úhrady liekov. Cieľom je dosiahnuť lepšie dodržiavanie pravidiel pri prepočtoch cien. Ministerstvo odhaduje, že na cenách sa zmeny prejavia od júna 2020 a úprava legislatívy prinesie ročnú úsporu vo výške najmenej troch miliónov eur.

Ministri by sa tiež mali zaoberať aj zmenami financovania registrovaných cirkví. Nový model financovania vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, predpokladá však postupné zohľadňovanie počtu veriacich. Rozširuje takisto možnosti použitia štátneho príspevku.

S viacerými návrhmi na rokovanie prišlo aj ministerstvo spravodlivosti. Navrhuje napríklad, aby bol obchodný register exkluzívne v elektronickej podobe a vymazali sa z neho neaktívne spoločnosti. Novelizovať by sa mal aj Občiansky zákonník, čo by umožnilo skutočnú náhradu straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví. Doterajšia úprava výšku náhrady limitovala. Meniť by sa mal aj inštitút justičných čakateľov a disciplinárne konania notárov a exekútorov.

Ministri majú hovoriť aj o novele, ktorá má posilniť a podporiť kvalitu práce s mládežou. Rezort školstva v nej napríklad plánuje zaviesť nový inštitút značky kvality - Moderné centrum mládeže, zavádza nutnosť bezúhonnosti aj pre dobrovoľníkov a rozširuje zoznam účelov, na ktoré sa poskytuje dotácia.

Vláda sa má zaoberať aj personálnymi otázkami. Za člena Súdnej rad SR by mala vymenovať Jána Havláta a za zástupkyňu SR v Benátskej komisii Janu Baricovú. Zmeniť by sa mal aj niektorý z veľvyslancov SR v zahraničí.