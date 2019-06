Seniori si prilepšia: Vianočný príspevok pre časť penzistov sa v decembri zdvojnásobí

BRATISLAVA - Vianočný príspevok pre časť penzistov s nižším dôchodkom sa v decembri tohto roka zdvojnásobí. Maximálna výška vianočnej dávky dosiahne 200 eur. Príspevok koncom tohto roka získa 1,3 milióna penzistov, čo je o približne 123 tisíc penzistov viac ako vlani. Môže za to rast priemernej mzdy na Slovensku, ako aj posun hranice maximálnej sumy dôchodku s nárokom na vianočný príspevok zo súčasných 60 % na 65 % priemernej mzdy na Slovensku.

Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, ktorú schválil parlament. Na výplatu vianočného príspevku bude koncom tohto roka smerovať 154,3 mil. eur. Nárok na maximálny 200-eurový vianočný príspevok budú mať tí dôchodcovia, ktorých výška dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je do úrovne životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda do sumy 210,20 eura. Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov bude vyššia ako 210,20 eura, suma vianočného príspevku sa primerane zníži podľa vzorca stanoveného v novele zákona.

Na vianočný príspevok budú mať v decembri tohto roka nárok penzisti s dôchodkom alebo úhrnom dôchodkov do 658,50 eura, teda do hranice 65 % z priemernej mzdy na Slovensku za minulý rok. Pri penzii v sume 300 eur bude táto dávka predstavovať 167,60 eura namiesto vlaňajších 83,80 eura. Pri 500-eurovej penzii sa suma vianočného príspevku zdvojnásobí na 70,12 eura. Ak dôchodok dosiahne 658,50 eura, vianočný príspevok bude vo výške 13 eur.

Poslanci súčasne zvýšili štátnu dotáciu na podporu rekondičných aktivít určenú pre dôchodcov, a to o 100 tisíc eur na 697,5 tisíca. Štát týmto nástrojom dotuje rekreačné pobyty pre dôchodcov, ktoré organizuje odborárska hotelová sieť Sorea. Nárok na dotáciu majú starobní, predčasní starobní a výsluhoví dôchodcovia, ktorí nemajú príjem z práce. Ako uviedli poslanci, zvýšením štátnej dotácie reagujú na rastúci záujem penzistov o dotáciu na podporu rekondičných aktivít. "Súčasný zákonom stanovený limit rozpočtových výdavkov určených na tento účel platí od účinnosti zákona, teda od 1. januára 2011," upozornili poslanci.

Ako na tlačovej besede po hlasovaní uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, zámer zvýšiť dotáciu na rekreačné pobyty pre dôchodcov vznikol pri návšteve premiéra Petra Pellegriniho u Jednoty dôchodcov na Slovensku. "Pán premiér zo svojej rezervy navýšil dotáciu o 100 tisíc eur," povedal minister. Dotáciu tak môže podľa Richtera dostať viac penzistov. Upozornil na to, že dotácia na jedného penzistu predstavuje 50 eur, čo je tretina až štvrtina celkovej ceny za rekreačný pobyt.