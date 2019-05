Smer-SD a SNS kladú v eurovoľbách dôraz na sociálnu spravodlivosť, Most-Híd na ochranu menšín

Ako informovala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár, „program kandidátov strany Most-Híd obsahuje pätnásť rovnako dôležitých bodov. Ochrana menšinových práv, zlepšenie životného prostredia, podpora mladých rodín a menej rozvinutých regiónov či bezpečnosť považujeme za rovnako dôležité.“

Podľa Jaroslava Pašku, ktorý je v eurovoľbách číslo jeden na kandidačnej listine SNS, je potrebné úniu zreformovať tak, aby jej úradníci a manažéri opäť získali úctu a rešpekt k ľuďom, národom a štátom Európy. V stanovisku zdôrazňuje, že SNS za nevyhnutnú podmienku dobrého fungovania slušnej, civilizovanej a kultúrnej spoločnosti považuje zaistenie sociálnej spravodlivosti a zabránenie zneužívaniu digitálneho priestoru na špehovanie obyvateľstva Únie. „Právo na ochranu súkromia a osobných údajov je dôležitou zložkou medzinárodne uznaných základných ľudských práv. A bruselskí úradníci sú primárne zodpovední za bezpečnosť aj ochranu súkromia nás, Európanov,“ zdôrazňuje Paška.

Strana Smer-SD nepredstavila klasický programový dokument. Na svojej webovej stránke zverejnila vizualizáciu s tromi princípmi pod názvom „Na čo sa chceme v Európe sústrediť“. Prvým je boj za sociálnu spravodlivosť v Európe, pod čím myslia rovnosť v odmeňovaní mužov a žien a „rovnaká pláca za rovnakú prácu“. Druhým princípom je pôsobenie Slovenska ako „mosta spájajúceho východ a západ“, kde je Rusko dôležitým partnerom a nie hrozbou. Za tretí princíp považujú zachovanie identity v podobe definície manželstva ako zväzku muža a ženy.

Na otázku, do ktorej frakcie by vládne strany chceli patriť, hovorkyňa Mosta-Híd uviedla, že v prípade zvolenia by europoslanci za Most-Híd radi pracovali vo frakcii Európskej ľudovej strany (EPP). Jaroslav Paška priblížil, že na definitívne rozhodnutie o zaradení majú kandidáti za SNS ešte čas. Smer-SD dlhodobo patrí do Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D).

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v EÚ 23. až 26. mája, na Slovensku budú 25. mája. Slováci si môžu vyberať z 31 kandidujúcich politických strán a hnutí. Voliť budeme 14 poslancov, pričom štrnásty poslanec nastúpi až po brexite. V minulých eurovoľbách bola na Slovensku volebná účasť 13 percent, účasť mladých ľudí len šesť percent.