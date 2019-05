Vysokoškolské internáty čaká rekonštrukcia: Budem sa o jej napredovanie zaujímať, tvrdí Pellegrini

Internát na Saratovskej 26 v bratislavskej Dúbravke

Zdroj: TASR/Marko Erd

BRATISLAVA – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) sa bude v blízkej budúcnosti zaujímať o to, ako napreduje rekonštrukcia vysokoškolských internátov, na ktorú bolo vyčlenených 50 miliónov eur. Uviedol to v utorok po stretnutí so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ).