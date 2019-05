Pellegrini: Extrémistické sily sa predierajú na najvyššie poschodia politiky

WASHINGTON – Je úlohou politikov, aby sa zobudili a začali niečo robiť s nárastom extrémizmu. Po návšteve Amerického múzea holokaustu vo Washingtone to povedal premiér Peter Pellegrini. Po prehliadke sa stretol aj s Ruth Cohen, ktorá sa narodila vo vtedajšom Československu a prežila holokaust, ako aj predstaviteľmi amerických židovských organizácií.

„Hovorili sme o tom, čo sa deje vo svete. Ako sa postupne na najvyššie miesta politického života predierajú extrémistické strany. Tie potierajú hrôzy, aké sme tu videli,“ povedal premiér. O tom, že toto politické smerovanie je neprijateľné, treba presviedčať najmä mladých. „Keď ide o holokaust, nemôžeme hovoriť len o židovských obetiach, ale aj iných skupinách,“ dodal premiér.

Ruth Cohen, s ktorou sa Pellegrini v múzeu holokaustu stretol, pochádza z Mukačeva. Má 89 rokov a počas druhej svetovej vojny bola v koncentračnom tábore Auschwitz. Ona aj sestra prežili, jej mama, brat a ani širšia rodina nie. Po vojne emigrovala do Ameriky. Pre médiá priznala, že má doteraz strach z toho, že sa podobné hrôzy môžu zopakovať. Tvrdí, že pozorne sleduje situáciu v strednej Európe a vie, že na Slovensku, ale aj v Maďarsku či Poľsku rastú extrémistické sily.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Cohen tvrdí, že s bojom proti extrémizmu treba začať už od mala. „Záleží na deťoch, na tínedžeroch, čo sa naučia v škole aj doma. Ak to pochopia, potom sa nebudú báť postaviť nespravodlivosti. Mladí musia ostať silní a bojovať za svoje práva. A nemôžu sa báť postaviť sa zlu, keď sa deje iným,“ povedala. Debatu s Pellegrinim zhodnotila ako veľmi príjemnú. Úlohou politikov je podľa nej pracovať pre ľudí a pre ich dobro.

Ruth Cohen Zdroj: TASR - Michal Svítok

Cohen v múzeu aj pracuje, ako však priznala, prehliadky nerobí, lebo to psychicky ani fyzicky nezvláda. „Ale hovorím o tom. Je to ťažké, ale niekto to robiť musí,“ pokračovala. Na otázku, čo sa dá proti nárastu extrémistických síl robiť, povedala: „Hovoriť o tom, diskutovať o tom a bojovať proti tomu.“ Pellegriniho dnes ešte čaká stretnutie s predstaviteľmi amerických firiem a následne návšteva Arlingtonského národného cintorína. V piatok ho prijme prezident Donald Trump.