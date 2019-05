Mikuláš Dzurinda: Členstvo v Európskej únii ide Slovensku k duhu, postupne dobiehame najlepších

Ako uviedol, „každým rokom sa o niečo viac ako jedno percento približujeme úrovňou svojich príjmov k úrovni príjmov Nemcov. Iste, niekomu sa to môže zdať pomalé, ale postupne dobiehame najlepších.“ Podľa Dzurindu je preto dôležité tešiť sa z bezpečnosti a z toho, že v Európe vládne mier. „Zväčšili sa možnosti nájsť si prácu, ale aj študovať, obstarať si kvalitnejšie zdravotné zabezpečenie a cestovať, žijeme dlhšie a lepšie,“ zdôvodňuje Dzurinda.

Na druhej strane však zdôrazňuje, že čím sa máme lepšie, tým výraznejšie klesá ochota, vôľa a odvaha politických lídrov presadzovať potrebné zmeny. Za jednu z najväčších výziev súčasnosti považuje Dzurinda migráciu. „Keďže zodpovední lídri neraz váhajú, alebo sa boja prijať opatrenia, ktoré sú krátkodobé, bolestivé a nepopulárne, uvoľnený priestor využívajú populisti a extrémisti,“ objasňuje Dzurinda. Preto podľa neho treba jasne vymedziť, za ktoré oblasti zodpovedajú inštitúcie únie a za ktoré nesú zodpovednosť členské štáty. „Európske inštitúcie by sa nemali miešať do oblastí, za ktoré zodpovedajú členské štáty, a tie by sa nemali vyhovárať za zlyhania, ktoré spadajú do národnej kompetencie,“ mieni Dzurinda.

Poukazuje taktiež na fakt, že v súčasnosti je EÚ viacrýchlostná. Niektoré členské štáty podľa jeho slov ešte stále zotrvávajú na čo najdôslednejšej zvrchovanosti a suverenite, a to aj v oblastiach, kde by sa žiadala užšia spolupráca. „Je tomu tak okrem eurozóny aj v oblastiach zahraničnej politiky, obrany či ochrany vonkajších hraníc. EÚ preto bude fungovať v rôznych ´podskupinách´ – diferencovane, ale to len po istý čas,“ vysvetľuje bývalý premiér. Únia je totiž podľa neho stále príťažlivá, keďže ako vidíme, ani Veľkej Británii sa z nej veľmi nechce odchádzať.

Dzurinda preto zdôrazňuje dôležitosť účasti na blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu (EP), aby bol parlament reprezentatívny, aby odzrkadľoval čo najširšie spektrum občanov, aby mal teda vysokú legitimitu. „Ísť voliť treba aj preto, aby sme si do EP vybrali nielen reprezentatívnych ľudí, ale tiež ľudí, ktorí dokážu presadzovať naše záujmy, hodnoty, priority, opierajúc sa pritom o naše skúsenosti,“ dodáva Dzurinda.