Matovič o špekulácii o Remišovej a Kisku: O odchode z OĽaNO nehovorí, dôverujem jej

BRATISLAVA - O odchode predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej do budúcej strany prezidenta Andreja Kisku špekulujú médiá. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to naznačil líder OĽaNO Igor Matovič.

"V našom klube je úplne otvorená atmosféra a nikto o odchode nehovorí," zdôraznil Matovič. Nemala sa tak vyjadrovať ani samotná Remišová. "Nehovorila, že má tendenciu niekam odchádzať,“ povedal Matovič. Na otázku, či jej verí, odpovedal, že jej vždy veril. Zároveň sa priznal, že ak by sa špekulácie naplnili, Remišová by ho sklamala.

„Ale rovnako by to bolo aj sklamanie z Andreja Kisku, ak by si staval stranu na prebehlíkoch a na tom, že by vykrádal iné strany,“ zdôraznil Matovič.

Líder OĽaNO v relácii pripustil, že v poslednej dobe, keď sa hovorí o Remišovej odchode, máva predsedníčka poslaneckého klubu "častejšie iné názory ako on“. Príkladom je otázka Matovičovej kandidatúry vo voľbách do Európskeho parlamentu. Je síce lídrom kandidátky, no ak uspeje, do europarlamentu nepôjde. Krok vysvetlil tým, že chce motivovať ľudí na účasť na voľbách, zároveň to berie ako istý test toho, či dokáže osloviť voličov. Pokiaľ nezíska aspoň 50.000 krúžkov, odíde z Národnej rady SR a v ďalších parlamentných voľbách bude kandidovať z posledného miesta. Remišová si myslí, že ak niekto dostane dôveru voličov, mal by mandát prijať a vykonávať ho s plnou vážnosťou.