Električkový šok: FOTO Protest fanklubu kotlebovej ĽSNS sa v Bratislave premenil na komédiu

BRATISLAVA - Kým na Najvyššom súde prebiehalo pojednávanie o rozpustení Ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu, verní stúpenci strany proti tomu protestovali pred Generálnou prokuratúrou. Na internete sa opäť strhla lavína vtipov a konšpirácií. Električky vraj chodili častejšie ako inokedy a nebola to náhoda. Bola to totiž sabotáž.

Krátko pred deviatou sa začali pred budovou Najvyššieho súdu zhromažďovať demonštranti, ktorí protestovali proti rozpusteniu strany ĽSNS. Od rána tam totiž prebiehalo verejné pojednávanie. Protestanti sa neskôr presunuli pred budovu generálnej prokuratúry, kde sa desiatky ľudí rozmiestnili po oboch stranách ulice. Ich protest prerušovali električky a protestujúcich to vyrušilo natoľko, že sa rozhodli odhaliť príčinu, prečo to tak počas bežného dňa je. Prišli na to. Ide o sabotáž!

Električková sabotáž

Práve počas protestu pred generálnou prokuratúrou nastal problém. V tejto časti frekventovanej ulice totiž premávajú električky z oboch strán. Bohužiaľ, niektorým ľuďom na internete sa to nezdalo. Tvrdili, že električky chodia príliš často. Konšpirácie sa preto po chvíli rozbehli v plnom prúde. „To je sabotáž s tými električkami?“ pýtal sa jeden z aktérov diskusie pod videom z prostestu na internete.

Pribúdali ďalšie komentáre v podobnom duchu - „To nemyslia vážne s tými električkami...“, „V živote som nevidela, aby každú pol minútu chodili električky... Na stráž, priatelia.“. Niektorí dokonca spomínali aj Sorosa. Podľa hovorkyne Dopravného podniku Bratislava Adriany Volfovej sa však nič výnimočné neudialo a všetko prebehlo v poriadku. „MHD premávala bez obmedzení a električková doprava premávala v štandardnom režime,“ povedala pre Topky.

Demonštranti sa nakoniec zvládli presunúť na jednu stranu

Počas protestu sa totiž desiatky protestantov rozdelili na dva tábory. Jeden tábor bol priamo pred budovou GP a druhý na opačnej strane. Medzi nimi tak jazdili električky a protestanti stáli naozaj blízko električkovej trate.

Polícia však ešte predtým informovala, že na celú situáciu dohliada antikonfliktný tím. Na menšom pódiu rečnil podpredseda strany Milan Uhrík, ktorý nabádal ľudí, aby sa premiestnili na jednu stranu pred GP. Chvíľu to trvalo, najprv sa tábory len vymenili, ale nakoniec to demonštranti zvládli a po troch hodinách sa všetci presunuli na stranu budovy prokuratúry. Prevažnú väčšinu času rečnil na minipódiu Milan Uhrík. Pravidelne pripomínal, čo sa na Najvyššom súde dialo. Podľa neho šlo o politický proces desaťročia.

Električky nám poslali policajti

Síce sa vysmieval z technických problémov, kvôli ktorým prerušili súd raz, no aj jemu prerušovali prejav práve električky. „Tieto električky nám tu pustili policajti za odmenu,“ povedal na pódiu a krčil pri tom nechápajúc plecami. Z davu sa tiež ozývali nespokojné výkriky, aby obmedzili dopravu. K obave z električiek sa pridal aj ďalší rečník, aktivista Michal Buchta, predseda jedného z okresných klubov. Ani on neskrýval hnev a prekvapenie z električiek.

V tejto časti historického centra sa však nachádza jeden z hlavných dopravných uzlov električkovej dopravy v Bratislave. Okrem iného, členovia strany zrejme zabudli, že na obmedzenie dopravy či prípadné uzavretie ulice kvôli protestu potrebujú informovať mesto a vybaviť si povolenie.

Uhrík ďalej kritizoval, že sa šéf generálnej prokuratúry osobne nezúčastnil na pojednávaní. Kritizoval aj médiá a davu citoval zo žaloby. „Poprosím, tie vlajky, neviete ísť trochu nabok?“ neváhal skritizovať aj nosičov vlajok jeho strany. Takmer počas celého prejavu sa niektorým výrokom posmieval a pridal sa k nemu aj dav.

Výsledkom len vtipy

Samozrejme, tieto konšpirácie si okamžite všimli ľudia na internete, okrem iného aj satirická stránka Zomri. Ľudia sa na Facebooku nevyhli komentárom, a preto sa do obehu dostalo aj niekoľko vtipov.

