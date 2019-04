MIMORIADNE Súd definitívne rozhodol o osude Kotlebovej ĽSNS

VIDEO Atmosféra po rozhodnutí Najvyššieho súdu

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal podnet na zrušenie ĽSNS 24. mája 2017. Čižnár odôvodnil svoj postup tým, že po vyhodnotení rozsiahlych podkladov sa ukázalo, že strana ako extrémistická politická strana s fašistickými tendenciami, svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy. O rozpustení ĽSNS pojednával NS SR 9. apríla. Päťčlenný senát správneho kolégia pojednávanie odročil na dnes, kedy padlo rozhodnutie.

12:12 "Strana sa so svojimi málo poslancami snaží, aby prispela k zlepšeniu života slušných ľudí na Slovensku," uzavrel Kotleba.

12:11 "Bolo zrejmé, že sa niektoré politické špičky zjavne snažili zasahovať do rozsudku o zrušení alebo nezrušení strany. Som rád, že padol rozsudok v náš prospech. Boli sme si vedomí toho, že naša strana neporušila demokraciu," pokračuje predseda strany.

12:09 Rečnícku štafetu preberá predseda Kotleba. "Dovoľte, aby som sa poďakoval pánu Bohu, že sme dnes na súde vyhrali," začal Kotleba.

12:08 Slovo dostal Radovan Hrádek. "Súd rozhodol takým spôsobom, že žalobu zamietol, a to z dôvodu, že generálny prokurátor neuniesol dôkazové bremeno," uviedol Hrádek

12:07 Tlačovú konferenciu uviedol podpredseda strany Milan Uhrík.

12:05 Predstavitelia ĽSNS prichádzajú na tlačovú konferenciu

11:29 Generálna prokuratúra si počká na písomné vyhotovenie a doručenie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v oblasti zamietnutia návrhu na rozpustenie parlamentnej ĽSNS. "Až potom bude možné zaujať relevantné stanovisko," reagovala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

11:12 Marian Kotleba informuje o tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční o 12:00 v hoteli Falkensteiner. Bude sa venovať rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR.

11:08 Žaloba je nedôvodná a preto ju senát zamietol. „Proti tomuto rozsudku nie je možné podať opravný prostriedok.“ Rozsudok sa skončil.

11:02 Problematika migrantov, ktorú má strana vo svojom programe s rôznymi heslami, ktoré odmietajú prijatie migrantov sa podľa senátu zhoduje s aktuálnym politickým zameraním vlády.

10:58 „Žalovaná strana je síce stranou parlamentnou, ale na prijatie zákona nedisponuje dostatočným počtom hlasov,“ píše v rozhodnutí o tom, že podmienka bezprostrednosti je najdôležitejšia.

10:56 Marian Kotleba a jeho právni zástupcovia súhlasne kývu hlavou na jednotlivé odôvodnenia.

10:54 Najvyšší súd uviedol, že neprihliadal na trestné pojednávania jednotlivých členov strany z dôvodu, že nie sú skončené a ani jeden člen nebol právoplatne odsúdený.

10:46 Žalobca nepredložil dostatočné dôkazy o tom, že žalovaná strana je bezprostredným ohrozením demokracie. Nevyplýva to ani zo stanov. Uviedol senát v rozhodnutí.

10:39 Podľa senátu nie sú stanovy, program ani činnosť Ľudovej strany Naše Slovensko v rozpore s demokratickým zriadením, ústavou ani zákonmi.

10:31 Jedným z dôvodov zamietnutia žaloby je aj „šikanózny charakter“ žaloby. „V danej veci je žaloba šikanóznym návrhom a neboli splnené zákonné podmienky,“ uviedol senát.

10:30 Po vyhlásení rozsudku sa ozval potlesk sympatizantov.

10:27 Stranu ĽSNS Najvyšší súd nerozpustil. Čižnárov návrh tak zamietli.

10:25 Senát sumarizuje doterajšie procesné úkony. Pred otvorením pojednávania bolo neverejné zasadnutie, na ktorom rozhodol.

10:23 Pojednávanie sa začalo, dorazil senát Najvyššieho súdu.

10:20 Minister spravodlivosti Gábor Gál vyhlásil, že podľa jeho názoru je ĽSNS fašistická strana. „Fašizmus nepatrí na Slovensko,“ povedal po príchode do budovy Najvyššieho súdu.

10:12 Pojednávanie sa začne za malú chvíľu. V miestnosti sa nachádzajú členovia strany, manželka, ale i ďalší sympatizanti strany.

10:04 Účastníkov konania už vpúšťajú do pojednávacej miestnosti. Na mieste sa nachádza množstvo ľudí a novinárov.

10:02 Na súde Kotlebu sprevádza aj manželka Frederika.

9:58 Atmosféra pred vynesením rozhodnutia.

9:51 Po príchode Mariana Kotlebu začalo pár fanúšikov skandovať „Nech žije Kotleba“.

9:50 Takmer hodinu pred začatím pojednávania sa pred budovou Najvyššieho súdu zhromaždili herci a známe osobnosti. Medzi nimi Fedor Gál, herečka Zuzana Kronerová a ďalší.

Eurovoľby sú ohrozené

Strane ĽSNS hrozí, že sa nebude môcť zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu. Ako agentúru SITA ďalej informoval ústavný právnik Kamil Baraník, „ak Najvyšší súd SR rozhodne o rozpustení strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, môže táto politická strana do dvoch mesiacov od právoplatnosti takéhoto rozsudku podať návrh na začatie konania o preskúmaní rozhodnutia na Ústavný súd SR. Ak Ústavný súd SR potvrdí rozhodnutie Najvyššieho súdu SR ešte pred ňom konania volieb do Európskeho parlamentu (EP), strana sa na nich nesmie zúčastniť“.

Ak by podľa Baraníka bola politická strana rozpustená právoplatným rozhodnutím NS SR, ale výkon rozhodnutia by bol odložený podaním návrhu na preskúmanie rozhodnutia Ústavným súdom SR, môže sa politická strana riadnym spôsobom zúčastniť na voľbách, ak do volieb ústavný súd nerozhodne. „Tento návrh má totiž vo vzťahu k rozhodnutiu NS SR o rozpustení politickej strany odkladný účinok. To znamená, že výkon právoplatného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sa pozastaví, a to až do konečného rozhodnutia Ústavného súdu SR vo veci. Ústavný súd v tomto type konania rozhoduje v pléne,“ vysvetľuje Baraník.

V prípade, že by mandáty do Európskeho parlamentu získali aj zástupcovia politickej strany, o ktorej rozpustení by sa následne rozhodlo, potom už nie je možné na mandát týchto poslancov siahnuť. „Napriek tomu, že kandidáti na poslancov sa o hlasy voličov v našom volebnom systéme do Európskeho parlamentu uchádzajú na kandidačných listinách politických strán a hnutí, je poslanecký mandát viazaný na osobu poslanca,“ zdôrazňuje Baraník. Nie je teda prepojený s politickou stranou. Jej zánikom síce zanikne aj členstvo poslanca v rozpustenej politickej strane, nezaniká však jeho poslanecký mandát. „Navyše poslanec má povinnosť vykonávať svoj mandát slobodne, bez akýchkoľvek pokynov, v záujme všetkých občanov, nielen v záujme svojich voličov, prípadne voličov konkrétnej politickej strany,“ dodáva Baraník.