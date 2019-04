Prvé slová Hrnka o tragédii, pri ktorej zahynula jeho najbližšia rodina: Dojímavý odkaz neprajníkom

Hrnkovi vyjadrovali sústrasť aj opoziční poslanci a strany, ktorí si uvedomili, že v takejto situácií musí ísť politika bokom. Na sociálnej sieti sa však našlo dosť takých, ktorí sa aj napriek tragickej udalosti, nedokázali na Hrnko nepozerať ako na politika, ale na človeka, ktorý v sekunde prišiel o všetko.

Na vždy usmiatom a žoviálnom Hrnkovi je vidno, že je zlomený žiaľom, no aj tak sa už naplno venuje svojím pracovným povinnostiam. Po niekoľkých týždňoch prehovoril aj o tragédií, ktorá ho postihla a pre ľudí má odkaz.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Už som to raz povedal. Ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi by som neželal, aby ho postihlo niečo podobné ako mňa. Nikdy v živote som nikomu neželal nič zlé, lebo otec ma sústavne učil, že ak nemám robiť dobro, zlé aby som nerobil. A určite som vedome nikomu nič zlého neurobil. To, že mám svoj politický názor a že ho presadzujem, je moje sväté právo a je to jeden zo základných výdobytkov novembra 1989. Stále viac sa však presviedčam, že mať iný politický názor je dôvodom šíriť nenávisť až za hrob," napísal Hrnko na sociálnej sieti.

Poslanec píše, že dostal niekoľko kondolenčných listín od štátov, s ktorými Slovensko udržiava diplomatické vzťahy. "Som za ne vďačný, aj napriek tomu, že som sa zriekol všetkých parlamentných aktivít, pri ktorých je potrebné cestovať," vysvetľuje Hrnko. No našli sa aj ľudia, ktorí mu zanechali iné odkazy.

"Dostal som, najmä na sieťach, kde sa dá úspešne zakryť identita, odkazy, ktoré radšej nepomenujem. Všetkým im odpúšťam, lebo zloba a nenávisť je to najhoršie, čo môže ľudskú bytosť degradovať na úroveň toho najhoršieho, čo si vieme predstaviť. Ani jednému z nich neželám nič zlé. Želám im len to najlepšie, čo ich v živote môže postihnúť. Ale keby sa im náhodou niečo zle prihodilo, prosím Boha, aby sa nenašli takí ľudia ako oni, ktorí by ich bolesť ešte viac rozjatrili," napísal zlomený poslanec.

Tragický let​

Lietadlo pravidelnej linky z Etiópie do Kene so 157 ľuďmi na palube sa stratilo z radarov 10. marca. Haváriu, ktorú podľa posledných zistení zrejme spôsobila chyba stabilizačného systému lietadla, neprežil nikto z pasažierov ani z posádky. Pri tragédií zahynula aj manželka, dcéra a syn Antona Hrnka.